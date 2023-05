Guanajuato se hace de cuatro metales más en remo

León, Guanajuato.- Dando muestra de que la coordinación y trabajo en equipo rinde frutos. Las aguas del Paradero Náutico de Zapotlán El Grande en Jalisco fueron escenario de una intensa jornada en la que se obtuvo una medalla de oro y tres bronces más. El metal áureo se dio en la prueba de cuatro scull categoría 13-14 años, la tripulación “guanajua” se integró por Romina Gutiérrez, María Santos, Alejandra Muñoz y Rosaura Hernández.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En dicho evento, Guanajuato finalizó con marca de 8 minutos 14 segundos y 25 centésimas, le siguió Jalisco con 8:35.73 y Ciudad de México que hizo 8:42.54.

Rosaura Hernández, quien ganó su primer metal en el magno certamen exaltó: “Estamos emocionadas. No me la creo, pensé que no ganaríamos un lugar porque los demás equipos son muy buenos, pero aquí estamos”.

Por otra parte, entre los que subieron al podio como tercer lugar fueron José Arturo García y Erick Muñoz que el doble sin timonel 19-23 años, la dupla “guanajua” finalizó en 7:07.99. Jalisco obtuvo el primer lugar con tiempo de 6:58.33, seguido por el 7:02.99 que hizo Baja California.

En esa misma prueba, pero en la categoría 15-16 de la rama femenil Dan Kina Arrona y Danna Paulina Gómez finalizaron en 8:53.56, el podio se completó por Jalisco con 8:34.02 y Baja California que cerró en 8:35.31.

También te puede interesar: Guanajuato inicia participación de remo con medalla de oro

Finalmente, en la división 13-14 años varonil, Yassel Arredondo y Carlos Valencia sumaron su presea en la prueba de doble scull, el tiempo que hicieron los “guanajuas” fue de 7:57.91. Una vez más Jalisco se llevó el primer lugar con cronometraje de 7:41.51, mientras Baja California se hizo de la plata con 7:49.10.

Las pruebas de remo seguirán su desarrollo en el Paradero Náutico de Zapotlán El Grande hasta el 1 de junio, posteriormente ese mismo escenario albergará el canotaje a celebrarse entre los días 5 y 10 del mismo mes.