Guanajuato inicia participación en Nacional de Baloncesto Sub 17

Con doble revés en la duela, así arrancó la participación de Guanajuato en el Campeonato Nacional de Baloncesto Sub 17 Varonil, certamen que se disputa en Monterrey, Nuevo León.

Organizado por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (ADEMEBA), este torneo juvenil se realiza del 7 al 11 de septiembre. En total participan 25 quintetas, entre ellas el representativo de Guanajuato que es encabezado por el coach José García Neri.

Para este Nacional, el representativo ‘guanajua’ se ubica en el Grupo D junto a Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. En este torneo prácticamente fue debut y despedida ya que los dirigidos por García Neri se llevaron doble derrota.

Pese a dar pelea, la quinteta cuya base son jugadores leoneses inició con un apretado descalabro de 64-60 ante Baja California, los parciales fueron de 9-9, 17-16, 11-11 y 27-24.

La segunda recha resultó de auténtico alarido ya que la pizarra final quedó en 52-51 siendo el ganador el representativo de Chihuahua. El tercer juego está programado para este fin de semana ante Baja California Sur.

Previo a esta competencia, la selección guanajuatense realizó una serie de tryouts y concentraciones en el Macrocentro de León 1.

Este torneo varonil sub 17 es el tercero al que asiste un equipo de ADEMEBA Guanajuato, los anteriores fueron los nacionales femeniles Sub 17 y el sub 16 que se realizaron en Hidalgo y Chihuahua, en ambos se obtuvo el quinto lugar general.

Otros campeonatos próximos a disputarse son el femenil y varonil Sub 14 en Saltillo programados para mediados de septiembre en Chihuahua y Chiapas, respectivamente.

Luego para octubre está el Femenil Mayor en Zacatecas, el sub 19 varonil en Veracruz y el sub 13 femenil en Querétaro. Finalmente el calendario de ADEMEBA cierra en noviembre con el varonil sub 13 en Sonora.