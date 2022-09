Daniel Vargas confirma participación en la Maratón León

León, Guanajuato.- Uno de los máximos exponentes del atletismo guanajuatense regresa para correr la Maratón de casa, Daniel Vargas Sánchez confirmó su participación a la Maratón León, aunque lo hace para la distancia de 21 kilómetros.

Siendo un fondista consagrado a nivel nacional e internacional, Vargas Sánchez ahora tiene en mente cruzar la meta en la fiesta de casa, en la Maratón León 2022.

“Este Maratón (León) es muy especial para mí porque me acompañó en mis primeros años como corredor élite, me tocó ganarlo, me tocó sufrirlo y superarlo. Además, soy leonés y corredor, entonces que mejor manera de disfrutar lo que hago que corriendo esta prueba, esta fiesta que se hace para todos los leoneses”, comentó Daniel Vargas para El Sol de León.

Tras dejar el atletismo de alto rendimiento, ahora el dos veces maratonista Olímpico encabeza su propio grupo de atletas, el Run Club Daniel Vargas, con el cual acude para correr la 42 Maratón León.

“Ya dejé atrás eso de correr por marcas, por premios, pero eso no quiere decir que deje de correr, esto ha sido mi vida, ahora lo que hago es acompañar a mis muchachos, varios de ellos van al Maratón de aquí (León), entonces me toca ponerles la muestra, no puedo ser entrenador y nada más verlos, eso no, me toca correr con ellos”, agregó el fondista veterano.

LEYENDA

Siendo la edición 42 de la Maratón León, desde la organización se prevé rendir homenaje a las 42 "leyendas" que ganaron las ediciones anteriores, entre ellos Daniel Vargas, quien se coronó en el entonces llamado Maratón Independencia en 2010.

“A veces uno no dimensiona las cosas que se hacen o los logros hasta después de tiempo, puedo decir que cuando gané lo disfruté muchísimo porque estaba ganando en mi casa, con mi gente y ahora que tengo más experiencia, que tengo mis años me llena de orgullo decir que gané y que me consideren una leyenda, da mucha satisfacción”, concluyó el maratonista leonés.

Para la magna justa pedestre, Daniel Vargas encabeza una comitiva de siete corredores de su club, la mayoría registrada para la prueba de Medio Maratón.