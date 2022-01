Gary Kagelmacher arribó a León con la guía de Matías Britos

León, Guanajuato.- Cortesía de su paisano Matías Britos, quien de 2012 a 2014 conquistara un bicampeonato con La Fiera, el central uruguayo Gary Kagelmacher llegó con las mejores referencias a tierras esmeraldas.

“Todo lo que me contó Matías fueron cosas positivas, de la ciudad, de la gente, de su hinchada, del club que ha crecido mucho y con él hay una gran relación de amistad, le pregunté y estuvimos charlando un rato largo, sé que es un jugador muy querido acá y son referencias a las que yo le doy mucha importancia, a veces mudarse con familia no es sencillo, a él le tocó en su momento y ahora a mí”, señaló el nuevo jugador del León.

Tras haber desfilado por 10 clubes en seis países, el veterano de 33 años, quien en 2009 sumará algunos minutos con el Real Madrid, se definió como “una persona a la que le gustan los desafíos, he cambiado bastante de países, me gusta conocer nuevas ligas y culturas, si bien estaba cómodo en mi país, había salido campeón, esta era una gran oportunidad en una liga que siempre me interesó, competitiva, que ha crecido y León aspira a cosas importantes, intentará pelear por los primeros puestos y con un entrenador (Ariel Holan) que me mostró interés, cuando estuvo en Santos de Brasil preguntó por mí, así que de mi parte espero hacer lo mejor posible”.

Experiencia, liderazgo y muchas cosas más, es lo que aportará Kagelmacher a una escuadra verdiblanca, que al menos en este inicio de torneo, ha mostrado una que otra falencia en zona defensiva.

“Voy a aportar lo que me pidan, vengo a sumar, por lo que me he fijado acá hay jugadores con mucha trayectoria, que han ganado cosas importantes, que desde hace mucho tiempo están acá y hay que respetar a esos jugadores, entonces de mi parte sumar desde lo profesional y a lo que me pida el entrenador y los compañeros”.

Por último, el charrúa señaló que físicamente se encuentra en forma después de haber trabajado las últimas semanas con Peñarol, de tal manera que “estoy a disposición desde el primer día, en Uruguay, en México, casi en todos lados ha sido una pretemporada atípica con el Covid, los tiempos son cortos, León está jugando tres partidos en una semana, con Peñarol la pretemporada también fue corta, tuvimos muchos casos de Covid, solo 10 días de entrenar, pero lo bueno es que en 2021 tuve continuidad y lo único que me falta es tomar el ritmo que solo los partidos te lo dan, pero físicamente me siento bien”.