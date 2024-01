Vínculo entre Guardado y Club León es herencia de padre

León, Guanajuato.- El vínculo entre Andrés Guardado y Club León va más allá de la reciente integración del futbolista al cuadro esmeralda, se trata de un afecto heredado por su padre Don Andrés Manuel Guardado quien tuvo un paso por La Fiera.

Durante su presentación en el Bajío, el cinco veces mundialista causó sensación al reconocer ante más de 10 mil aficionados esmeraldas que lo recibieron en el Estadio León que se decantó por la oferta de llegar al León dado un antecedente en su familia ya que su papá militó con las reservas de verdiblancas, los famosos “Cachorros”, esto a principios de la década de 1970 cuando Antonio Carbajal ocupaba el banquillo verdiblanco.

Esta añeja relación entre los Guardado y el cuadro del Bajío fue detallada por el propio futbolista durante su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación.

"Mi papá tenía en una parte de la casa mil fotos de nosotros, del Atlas, del equipo y había un cuadro muy grande del escudo del León. Cuando yo le pregunté a mi papá por qué había un escudo del León me contó que él intentó ser jugador profesional; como él era de Lagos (de Moreno) todos los días tomaba el camión para venir a entrenar, me contó que coincidió en la época de la "Tota" Carbajal. No debutó, solo fue juveniles, reservas", relató Andrés Guardado.

"Esa es la anécdota, claro, yo jamás me imaginé que iba a terminar en el León, pero bueno, es una historia bonita que ahora volteo hacia atrás y digo que el destino me trajo aquí y hoy en día el más orgulloso sin duda es mi papá", añadió el nuevo elemento felino.

Otro acercamiento se dio durante la infancia del ahora futbolista histórico de la Selección Mexicana: “Tengo una simpatía por León por mi padre y tengo una foto por ahí escondida con “Tita” en el Estadio Jalisco. De la historia de León sé, fui un aficionado más en el penal de Comizzo con Hermosillo (Final Torneo de Invierno 1997). Entonces hay conexiones que tengo con León”.