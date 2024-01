Andrés Guardado reconoció que no es la solución para La Fiera

León, Guanajuato.- Aquellos que piensen que con Andrés Guardado el conjunto esmeralda tiene garantizado el éxito están muy equivocados, así lo manifestó el propio futbolista, quien apeló al trabajo y esfuerzo grupal para hacer de este paso por León algo tan brillante como lo fue su estadía en diversos clubes europeos.

Futbol Andrés Guardado se puso a la disposición de Jorge Bava en León

“Una sola pieza no hace que el equipo tenga éxito, que pueda ayudar, sí, que haya garantía de éxito, no, un solo jugador no hace campeón a un equipo, la dinámica cambia en base a lo que todos hacen y yo intentaré inyectar esa hambre de querer ver al León nuevamente protagonista, que sea un equipo incómodo, que detrás de los poderosos que tienen grandes plantillas, León siempre les complique desde nuestra humildad y trabajo. León siempre se ha caracterizado por ser equipo y vengo dispuesto a ayudar y ojalá podamos cambiar lo de estos últimos torneos para meternos a liguilla y pelear el título”, indicó “El Principito”.

El nacido en la perla tapatía platicó que ya tuvo una primera comida con todo el plantel previo a su presentación del martes en el Estadio Nou Camp y desde ese primer contacto pudo darse cuenta de que “hay potencial para conseguir cosas importantes, los uruguayos que vinieron lo han hecho bien, Bava fue campeón con un equipo que en teoría no es de los poderosos, así que todos juntos buscaremos el camino al éxito”.

¿CAPITÁN DE LA FIERA?

Guardado dejó en claro que él no se pondrá capitanías y sí en algún momento llega a portar ese gafete con León, eso será producto del reconocimiento y elección del resto de sus compañeros, tal y como lo fue en su paso por el Betis.

“Yo no vengo a ser capitán, pero que no se mal interprete, un capitán lo debe reconocer el equipo, no puedes llegar y decir, soy capitán, los compañeros te tienen que reconocer y decir, este es mi capitán, se deben sentir representados en ti y si el día de mañana me toca ese honor es porque me lo gané en el día a día y porque el grupo así lo decidió”.

QUIERE ENAMORARSE DE LEÓN

Aunado al proyecto dentro y fuera de la cancha que le fue presentado por Grupo Pachuca de la familia Martínez, hay otras razones por las cuales Andrés Guardado decidió llegar a tierras verdiblancas, dejando atrás una ciudad importante en su vida como lo es Sevilla.

Futbol Jorge Bava buscará tener listo a Guardado para el choque ante Santos

“Ubico a León y tengo simpatía desde lo de mi padre estuvo en las reservas, hasta tengo una foto con “Tita” en el Estadio Jalisco, así que sé la historia del club, fui un aficionado más en el penal de Comizzo sobre Hermosillo, hay conexiones que tengo con León. Sevilla siempre será mi casa, me atrapó en muchos sentidos, pero lo mismo podría decir de Eindhoven, La Coruña y a los lugares que voy intento sentirme atrapado, hoy con familia más porque cuando estás solo piensas en otras tonterías, pero con familia buscas estabilidad, entonces intentaré ser un leonés más, quiero vivir como un leonés y entender porque la gente quiere tanto a su equipo, a su ciudad y con el rendimiento deportivo en un futuro espero decir que León fue otra casa más para mí”, precisó.