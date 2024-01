Asegura Guardado que se siguen haciendo cosas mal en el futbol mexicano

León, Guanajuato.- En su regreso a casa después de 17 temporadas en Europa, Andrés Guardado no se reservó nada y lamentó que la estructura del futbol mexicano siga sin poder evolucionar.

Alta cantidad de jugadores extranjeros, escasas oportunidades a los jóvenes, además del ascenso y descenso, son temas que para “El Principito” resultan prioritarios y que desde hace varios años se encuentran estancados en el balompié azteca y que ya tuvieron sus repercusiones con el fracaso del Tricolor en el pasado Mundial de Qatar 2022.

“Soy un tipo que dice lo que piensa y lo que se hace mal en México, he dicho lo de los jóvenes, lo de los extranjeros, cuando desapareció la regla 20/11 y aparecieron más extranjeros y si le buscan hay declaraciones mías en relación a estos temas. Tampoco creo tener todas las respuestas, pero no se necesita ser experto para saber que en México se están haciendo muchas cosas mal en todos los sentidos y no sé, puede que haya algo interno que está trabando algunas decisiones. Después del fracaso en el Mundial se habló de una renovación profunda, quitar extranjeros, aumentar jóvenes, darles facilidades para que salgan, el ascenso y descenso, de todo eso nos damos cuenta, pero seguro hay cosas internas u oscuras por así decirlo, aunque tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana. Estando ahora acá me daré cuenta de que es lo que pasa y confió, sé que hay directivos que están por la labor y es cuestión de que todos se pongan de acuerdo, solo que eso es lo más difícil”, dijo el nuevo futbolista del Club León.

LES PIDE MENTALIDAD

Mentalidad y convicción es lo que Guardado le pide a la nueva generación de futbolistas mexicanos cuyo sueño es brillar en el balompié del viejo continente, solo que a últimas fechas, abundan las ilusiones truncadas a los pocos meses de haber dado ese salto.

“No se que le pueda faltar al joven que regresa rápido, pero a mí me ayudó siempre la mentalidad, la cabeza, saber que habrá momentos malos y uno tiene que pasarlos, lo ideal sería que lleguen, se consoliden y sean titulares, pero no siempre es así y ahora se tiene que forzar por una última oportunidad para encontrar un lugar. No estoy en contra de esos jugadores que van y la pelean, que buscan ligas pequeñas, pero que lo intenten, luego a la primera de cambio se les complica y se regresan. Al final, la estabilidad y el dinero vienen por si solos cuando consigues trascender, es obvio que acá pueden ganar mejor y pensar en eso es válido, pero si la pelean allá el dinero viene solo”, aseveró el foráneo con más encuentros disputados en la historia del Real Betis de España.

SERVIRÁN DE EJEMPLO

El también exmediocampista del PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Deportivo La Coruña y Valencia, aseguró que su vuelta y la de Javier “Chicharito” Hernández a las Chivas, deben de ser tomadas como referencia tras haber forjado una exitosa carrera fuera del país.

“Cada caso es diferente, el caso de “Chicharito” y lo que le haya motivado a regresar es muy diferente a lo mío, a mí me motivo el seguir jugando, en León me ofrecieron un proyecto donde yo me sentía útil dentro del campo y fuera de este puedo ayudar a muchas cosas para el mismo futbol mexicano. Nosotros podemos ser ejemplo de los jóvenes, que les contemos nuestras experiencias, tratar de cambiarles la mentalidad, impulsarlos para que salgan. A veces es muy difícil cambiar las estructuras, pero lo intentaremos hacer desde el rinconcito en el que estemos”, concluyó el cinco veces mundialista.

En Números

17 Temporadas para Andrés Guardado en el futbol de Europa

5 Clubes del viejo continente en los que militó el mediocampista

5 Mundiales en los que ha participado el nacido en Guadalajara