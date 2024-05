Prodefut, la liga leonesa en la que creyó Antonio “La Tota” Carbajal

León, Gto.- Más allá de hazañas realizadas bajo los tres palos, el legado de Antonio Carbajal Rodríguez, “La Tota”, tiene un nicho especial en la labor social y la cercanía con la juventud, misión que extendió a la Liga Prodefut, a la que apoyó e impulsó por más de dos décadas, por lo que este circuito local recuerda al “Cinco Copas”, tomando este mote para nombrar sus torneos futbol.

Tras cumplirse el primer aniversario luctuoso del histórico cinco veces mundialista, la Liga Prodefut recuerda con afecto a “Don Toño”, quien se volvió un fuerte aliado de este circuito que se fundó en 1990 con el nombre de Promotora de Deporte Jardines de San Miguel; su objetivo siempre ha sido la difusión del deporte y la integración de los vecinos del Barrio de San Miguel y colonias aledañas.

“Fue hasta mediados de los 90 que busqué a ‘La Tota’, no fue fácil porque no recibía a cualquiera, ya cuando tuve un acercamiento, le conté sobre la tarea que hacíamos con los niños y con los jóvenes, organizando torneos de futbol, eso le llamó mucho la atención. Para finales de esos años, nos concedió el honor de llamar nuestros torneos como Antonio Carbajal ‘5 Copas’, eso lo hizo mediante un certificado que él firmó y que en su momento hizo llegar a diversas autoridades”, resaltó Juan Solís González, fundador y presidente de Prodefut.

Más allá de sus gestas en el arco, el nombre de Antonio Carbajal Rodríguez, conocido cariñosamente como “La Tota”, se erige como un faro de inspiración en el ámbito social y el acercamiento a la juventud / Fotos: Francisco Meza / El Sol de León

Aunque en su primer año se promovieron otras disciplinas, el futbol fue donde mayor respuesta hubo al organizar una liga con 35 equipos de categorías Infantil (8-10 años) y Juvenil (14-16 años). Luego se fundó el Torneo Libre, que llegó a sumar hasta 38 plantillas, este desarrollo derivó en el cambio a Promotora de Futbol, organización que fue pionera en la gestión para que un lote baldío pudiera ser habilitado con canchas de futbol, espacio que pasó ser la actual Unidad Deportiva Parque del Árbol.

“Sin duda que algo que no unió al ‘Cinco Copas’ fue ese desarrollo que tuvimos por levantar esta zona, el Parque del Árbol era un baldío y poco a poco se le dio vida, Prodefut habilitó las primeras canchas. Ya una vez que se integró ‘Don Toño’ era un invitado constante en las premiaciones, cada que hacíamos finales él estaba presente, le gustaba venir para entregar los trofeos y reconocimientos a los chavos”, rememoró el dirigente.

Cada participación que tuvo el exarquero de Club León brillaba “por el mensaje que daba los jugadores y a los padres de familia, siempre les pedía el mayor respeto a los árbitros, les resaltaba mucho a los papás, que una mala actitud de ellos con el árbitro se reflejaba en los niños. A los jóvenes siempre les instaba a seguir jugando con pasión, por amor a su equipo, su colonia, les pedía competir con honestidad y respeto al rival”, dijo Juan Solís.

Huella imborrable

La participación de Carbajal Rodríguez con la Prodefut se extendió por varios años; luego, por complicaciones de salud, ya no pudo asistir, aunque siempre procuró mandar mensajes de voz que eran transmitidos en las premiaciones.

Otra cosa que siempre hizo fue firmar de su puño y letra todos los diplomas que era destinados para los finalistas, así como los mejores clasificados del llamado Torneo Grande de 38 fechas, el Torneo de Copa y el Torneo de Aniversario, también los galardones individuales para el Mejor Portero y el Campeón de Goleo, 2022 fue la última vez que pudo firmar los reconocimientos.

“Esos diplomas ya son un tesoro, ya no está con nosotros nuestro querido Toño, todavía en 2022 me recibió y firmó los diplomas, aunque una de sus hijas le guió la mano. Me quedaron algunos diplomas, porque ya no pasaron por ellos, pero ahora quedan como un tesoro de Prodefut, una muestra del compromiso que tuvo ‘La Tota’ con nosotros, son testimonio del cariño que tuvo por nosotros”, añadió Solís González.

Correspondiendo a la colaboración que siempre externó el mítico técnico de Unión de Curtidores y Atlético Morelia, la Prodefut celebró tres homenajes para Antonio Carbajal, mismos que se realizaron en el Parque del Árbol en los años 1999, 2005 y 2006, ahora todos esos pasajes son gratificantes memorias que quedaron inmortalizadas en recortes de periódicos, en fotografías y en la memoria de cientos de jóvenes, futbolistas, delegados y árbitros.

Homenaje y memoria

Sin pasar por alto el primer aniversario del fallecimiento de ‘La Tota’, la Liga Prodefut alista un Torneo Único de Aniversario para recordar en la cancha a una de las más grandes figuras del balompié mexicano y uno de sus mayores aliados, Antonio ‘El Cinco Copas’ Carbajal.