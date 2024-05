Bravos se quedan con las ganas de barrer de visita a los Tigres

Cancún, Quintana Roo.- Misión fallida de los Bravos de León que intentaron sacar las escobas en el Estadio Beto Ávila de Cancún, pero a cambio los Tigres de Quintana Roo les devolvieron una blanqueada que por supuesto no estaba en los planes de la novena manejada por Rafael Rijo y mucho menos después de la racha de cuatro triunfos al hilo.

Deportes Bravos se apunta nueva serie tras vencer a Tigres en doble cartelera

La apertura de Arturo Reyes no fue más allá de los tres innings y si bien, el relevo de Alberto Guerrero, Kevin Davis, Alex Reyes y Juan Rodríguez, anduvo en gran forma, la realidad es que el daño ya estaba hecho y la falta de bateo oportuno acabó sepultando a la tribu guanajuatense que, pese al revés, sigue con saldo positivo en el standing de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol con 14 conquistas y 13 derrotas.

Muy rápido, apenas en el primer rollo, Reyes se metió en serios aprietos y otorgó un par de carreras. Alcides Escobar remolcó una con elevado de sacrificio a los terrenos de Aneury Tavárez, mientras que David Rodríguez mandó otra al plato con indiscutido que se internó a la pradera del derecho, siendo el colombiano Reynaldo Rodríguez el que timbró.

Asimismo, en la cuarta tanda, parecía que Arturo Reyes se iba asentando sobre la lomita de los disparos, hasta que apareció una vez más Escobar con el incogible remolcador y con ello, los de bengala sacaban agua del pozo tras haber sido superados en la doble cartelera que se llevó a cabo el sábado.

La ofensiva leonesa se cansó de dejar hombres en posición anotar, sobre todo en la parte alta del noveno capítulo, donde llegó a estar con casa llena y un out. El taponero de los locales José Adames ingresó al juego con muchas dudas y eso no lo pudo aprovechar la visita. Emmanuel Ávila entró como bateador emergente y solo pudo elevar al jardín izquierdo para ser dominado, en tanto que Israel Camacho únicamente encontró viento al paso del tolete. Chocolate para el jerecuerense y así cayó el último out que decretó la pizarra final de 3-0 para los felinos.

El estadounidense Cameron Gann se acreditó el enfrentamiento de pitcheo con pelota de dos hits, un pasaporte y seis ponches, eso en seis completas. Reyes cargó con su tercer tropiezo de la campaña, al tiempo que Adames salvó por primera ocasión.

Deportes Yesica Hernández encabeza selectivo ‘guanajua’ de halterofilia para Nacionales CONADE

Los Bravos ahora se dirigirán a Querétaro donde de martes a jueves chocarán con los Conspiradores, siendo la segunda vez en el año en que estas dos organizaciones se topan.