Jesús Ambriz, zapatero enamorado del futbol y del Club León

León, Gto.- En el corazón de la colonia Obregón tiene su hogar y su taller de calzado el señor José de Jesús Ambriz Fuentes, reconocido en el gremio y en el futbol llanero por la calidad de su calzado, su pasión por el futbol y su gran amor por el Club León.

La vocación de ser zapatero viene de familia. Su padre José León Ambriz Sánchez le enseñó a ganarse la vida en este noble oficio, que inició desde los seis años y en el que se especializó en el calzado deportivo, trabajando con maestría los “tacos” de futbol, la zapatilla de boxeo y el tenis casual.

Deportes La Fiera y Jorge Bava, una decepción del Clausura 2024

Ricardo Sánchez / El Sol de León

“Ser zapatero es mi vida, mi mayor satisfacción, me llena de orgullo cada par de zapatos que hago, es una satisfacción cuando la gente me dice que el zapato es muy cómodo, de calidad, uno siente bonito cuando alguien te comenta ‘tu zapato es bueno’. Actualmente no es fácil, los negocios pequeños batallamos contra las grandes fábricas, la gente muchas veces quiere aparentar usando cierta marca y deja de lado la calidad”, expuso José Ambriz.

Aunque en la actualidad el mercado es liderado por empresas que desarrollan calzado con la mayor innovación en tecnología o a la vanguardia en cuanto a materiales, procesos de fabricación y producción se refiere, don Jesús señala que todos esos avances no se comparan a la calidad que ostenta un buen par hecho con piel animal.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

“Muchas marcas que hacen zapato deportivo ya manejan materiales sintéticos, plásticos y otras cosas que en apariencia te hacen más moderno el calzado, pero no se comparan a la durabilidad y calidad del cuero, un material resistente y de gran calidad. Ya no se ven ‘tachones’ de cuero, ahora todos son puro plástico, desechables, duran muy poco. Otra cosa es que todo es en serie y ahí se pierde el cariño y amor que el zapatero le impregna a su creación”, ahondó don Chuy.

Luz-Mar es el nombre de su marca, juego de palabras inspirada en su esposa, la señora Luz María Amparo Flores Hernández. De manera semanal produce entre 60 y 72 pares, mismos que son distribuidos en León, Irapuato, Celaya y Valle de Santiago.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

Pasión por León

Siendo el Barrio Arriba el corazón de la curtiduría en León, también es cuna del Club León, plantilla de la que Chuy Ambriz es fiel aficionado, pues vivir en el barrio donde tuvo su origen La Fiera da una satisfacción inconmensurable a este emprendedor local.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

“En el Barrio Arriba están las raíces del Unión de Curtidores y del Club León. Yo soy del León de toda la vida, he vivido siguiendo con el corazón a este equipo. Tuve la dicha de ver grandes jugadores como Luis Luna, ‘La Tota’ Carbajal, ‘Mulo’ Gutiérrez, ‘Pájara’ Fuentes. Yo llegué a ir a muchos partidos en La Martinica. He vivido muchas alegrías, corajes y tristezas, pero mi amor siempre estará en las buenas y en las malas”, rememoró el septuagenario.

Sobre la actualidad de La Fiera y el futbol moderno exalta: “Ya son cosas muy diferentes, antes se jugaba por amor al deporte, a tu equipo. Ahora sí hay mucho avance en los estadios, pero ya muchos jugadores son de paso, ya son pocos los que hacen carrera en un solo equipo. De los últimos años sufrí los dos descensos que ha tenido, pero también grité y celebré los nuevos títulos, nunca me cansaré de mi querido León.”

Ricardo Sánchez / El Sol de León

Futbol amateur

En su pica de calzado, el señor Ambriz Fuentes da forma a los que él califica los ‘mejores tachones’ para el llano, ya que al ser trabajados con cuero resultan piezas suaves, pero muy resistentes para jugar futbol, otra de sus más grandes pasiones.

“Este deporte es mi pasión, desde niño lo jugué y lo sigo jugando. Sé que ya no son las mismas habilidades, la misma velocidad, no son los mismos reflejos, pero mientras siga latiendo mi corazón, mientras me pueda mover, voy a seguir jugando. El futbol me ha dado grandes amistades”, subrayó el actual jugador de los Curtibúfalos.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

Defensa por vocación, cada partido lo disputa como si fuera el último; una vez que suena el silbatazo, encara a todo rival, repitiéndose a sí mismo: “O pasa el balón, o pasa el jugador, pero no ambos”.

Durante su juventud participó en cuanta liga local hubo en León u otras ciudades como Silao y San Francisco del Rincón. Con El Calvario fue subcampeón del primer Torneo de Los Barrios, certamen que inició siendo una competencia juvenil. También fue parte del Arsenal San Antonio, que compitió en el Torneo de Los Soles. En cancha llegó a jugar a lado de figurar como Manuel Guillén, ‘Pollo’ Venegas, Rogelio Garnica, entre otros.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ricardo Sánchez / El Sol de León

También formó parte de un selectivo leonés que sucumbió en la final de un Campeonato Estatal ante Irapuato, rival que entre sus filas contaba con jóvenes como los hermanos Daniel y Arturo Razo.

Deportes La Fiera obligada a ganar en San Luis para avanzar en la liguilla Sub-23

Su talento le llevó a ser recomendado por el propio ‘Xelajú’ Anaya, entonces jugador de Club León, para probar suerte en Querétaro, también tuvo un breve paso por los Cachorros de León y los Curtidores. Aunque no alcanzó el futbol profesional, sí que se ha mantenido cercano al balón que le tenía trazado su camino como reconocido zapatero del Barrio Arriba.