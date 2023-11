Papelón de México frente a Honduras: pierde por dos goles y complica el pase a Copa América

Tegucigalpa, Honduras.- Fue una noche trágica en la capital hondureña. México no existió en el estadio Chelato Uclés y fue exhibido por una selección catracha que no se quedó callada en su casa. Santiago Giménez no disparó ni una vez, Raúl Jiménez careció de opciones y Julián Quiñones tuvo un debut gris.

La defensa falló y Ochoa salió lesionado. Todo fue un desastre. Ahora el Tricolor tendrá que remontar en el Azteca y mínimo marcar tres goles si quiere ir a Copa América. 2-0, final.

La visita movió el balón desde el inicio del juego. El Tricolor quiso hacer suyo el partido. Si bien México tuvo la posesión, tampoco arriesgó de más y no tuvo opciones de peligro en ningún momento.

El equipo local no se dejó y fue combativo. La H también apareció con un remate de su estrella Antony Lozano. De esa forma inquietó con todo y la compañía de su afición. El Chelato Uclés estuvo pintado de blanco en su totalidad, pero ese escenario no intimidó a los tricolores, aunque muy rápido llegaron las malas noticias. Guillermo Ochoa tuvo que salir de cambio. El portero no pudo seguir por una lesión en el hombro y Ángel Malagón tuvo que entrar al quite de emergencia.

El guardián de las Águilas del América no tardó en recibir su bienvenida en partido oficial. Con unos minutos en el campo encajó un gol. Palma filtró un balón por el centro. César Montes no reaccionó y el Choco la clavó por encima del arquero. El delantero del Getafe de España inauguró todo para infortunio de los nuestros.

México quiso reaccionar, pero La H no se dejó. Ningún atacante pudo hacer algo. Orbelín Pineda e Hirving Lozano tocaron muy poco el balón y Santiago Giménez no tuvo opciones. Así fue difícil. Del otro lado incluso pudieron marcar dos goles más, pero uno lo salvó Malagón y el otro Jesús Gallardo en la línea. Todo pudo ser peor.

En el complemento, la necesidad mexicana de ir por un tanto de visita acorraló al equipo de casa, lo asedió, pero en el último tramo no supo hacer nada. Ese poder no se reflejó en el marcador. Caso contrario del lado hondureño. Una más y ampliaron su ventaja con Rochez. Así de fácil.

Gris debut de Quiñones con México

Julián Quiñones debutó y no pudo hacer nada en 20 minutos. Raúl Jiménez ingresó y tampoco fue determinante. Los atacantes tricolores no existieron en la capital hondureña. Eso aunado a los errores defensivos, provocaron una dura caída en Tegucigalpa. Ahora México tendrá que remontar en el Coloso de Santa Úrsula. No tiene de otra si quiere llegar a Copa América.

