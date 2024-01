Llegada de Andrés Guardado eleva las expectativas de aficionados esmeraldas

León, Gto.- La posible incorporación de Andrés Guardado a Club León ya eleva las expectativas entre los aficionados verdiblancos. La mayor ilusión es que se repita lo vivido con Rafael Márquez que llegó como veterano y esa experiencia la proyectó con un par de títulos.

Futbol Mauro Boselli volvió a León cargando la etiqueta de leyenda

Con 37 años, Guardado se perfila como la "bomba" en el mercado de fichajes de la Liga MX, La Fiera levanta la mano como el club que busca hacerse de los servicios del cinco veces mundialista. Por su parte los seguidores felinos consideran positiva dicha incorporación.

"Sin duda que será un gran fichaje, ha hecho una carrera muy importante en Europa, se ganó el respeto de los clubes en los que jugó. Es un jugador que ha aprendido mucho y puede aportar mucho al equipo, hacerlo más fuerte. Ojalá y resulte un veterano importante como en su momento fue Rafa Márquez", resaltó Pedro Robles, vecino de Las Trojes.

"Ya llega grande, pero lo que ha hecho nadie se lo borra, lo bailado ya nadie se lo quita. Físicamente ya no tiene el mismo rendimiento, no puede rendir igual, ese sería el único detalle. Así nos pasó con Márquez, a muchos no les agradó cuando llegó, pero cumplió, fue capitán y nos dejó un bicampeonato, ojalá que con Guardado sea, que se pelen finales", subrayó Carlos Robles de 38 años.

"Ir a cinco mundiales y jugar tanto tiempo en Europa no es nada fácil y menos para un futbolista mexicano, no la tienen tan fácil y Guardado supo consolidarse, hacerse de un nombre en Holanda y España donde es ídolo. Me emociona porque puede sumarle colmillo al equipo y hacer crecer a los jóvenes como Fidel Ambriz", apuntó Federico García quien radica en la colonia Obregón.

Ante el posible fichaje, hay algunos aficionados que son incrédulos sobre lo que pueda aportar el “Principito” a la escuadra dirigida por Jorge Bava.

Futbol Manuel Pellegrini anticipa la salida de Andrés Guardado a León

“Que me digan negativo o amargado, pero ya es cartucho quemado, se lo quieren traer ya grande y eso no da garantías. Tendrá experiencia, pero reflejos, agilidad o fuerza ya no, eso puede perjudicar más que ayudar. Sí fue importante con selección mexicana y en sus equipos en Europa, pero con León no creo que ronda”, concluyó Gregorio Salas, de oficio pespuntador.