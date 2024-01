Andrés Guardado es la “bomba” que haría estallar el Club León

León, Gto.- Andrés Guardado sería el bombazo que adelantó en sus redes sociales el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía. Todo luce encaminado para que La Fiera haga posible el retorno a la Liga MX del apodado “Principito”, esto luego de una exitosa carrera de casi 18 años en el balompié del viejo continente.

Tras haber militado en España con el Deportivo La Coruña, Valencia y Real Betis, en Alemania con el Bayer Leverkusen y en Holanda con el PSV Eindhoven, pero sobre todo, luego de encarar cinco mundiales con el Tricolor: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el oriundo de la perla tapatía volvería al terruño vestido de esmeralda y no de rojinegro, recordando que fue Atlas el club que lo vio debutar en el máximo circuito en el ya lejano 2005.

Lo de Guardado sorprende desde la óptica que es uno de los capitanes de la escuadra bética, pero tampoco causa extrañeza ya que hace un par de años, en entrevista para la cadena ESPN, dejó en claro que si algún día regresase a tierras aztecas sería para enrolarse con alguno de los equipos de Grupo Pachuca.

“En México solo hubo uno que me abrió las puertas de su club y agradecido con ello porque fue una respuesta que no esperaba y fue uno de los que menos esperaba, fue Jesús Martínez. Me habló personalmente y me dijo, Andrés, tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca, si quieres venir acá, para nosotros sería un orgullo que vinieras y la verdad me dio mucha tranquilidad. Como se lo dije a él, es algo que no voy a olvidar, que el día de mañana si se dan las cosas, me encantaría trabajar con él”, relató Guardado.

Y ese día parece que por fin ha llegado, aunque no sería la primera vez que León repatriara a una leyenda del futbol nacional, recordando que en su momento lo hizo con Rafael Márquez, a quien después de levantar dos títulos como capitán de los panzas verdes todavía le alcanzó para darse un nuevo aire en Europa con el Hellas Verona de Italia.

Andrés Guardado todavía tiene contrato con el Real Betis, mismo que expira en junio de este año, por lo que de acuerdo a los lineamientos FIFA, tiene la posibilidad de sentarse a escuchar ofertas y de esta manera, la institución del Bajío tampoco violaría los reglamentos internacionales de fichajes que tiene el máximo organismo.

Cabe señalar que el exatlista renovó con los andaluces a mediados de 2023 y tras el retiro del delantero Joaquín, tomó la batuta como uno de los referentes y de los de mayor experiencia en el elenco comandado en el banquillo por el chileno Manuel Pellegrini.

En lo que va de campaña en LaLiga, Guardado ha ido perdiendo protagonismo ya que ha visto participación en solo 12 encuentros, cuatro de esos como titular, no ha anotado y ni siquiera ha llegado a la barrera de los 500 minutos sobre la cancha.

El tapatío le daría experiencia al mediocampo leonés, donde ya se encuentran Fidel Ambriz e Iván “El Jefecito” Rodríguez. De concretarse su arribo, Ambriz y Guardado podrían acompañarse, aunque para el proyecto del “domador” Jorge Bava, quien desea un cuadro dinámico y ofensivo, el tener a un elemento de más pausa y cercano al retiro, podría resultar un duro contraste.

Cierto es que La Fiera va por dos contrataciones más y de Guardado también depende la elección del último extranjero en la “guarida”.

Su Ficha

Nombre: Andrés Guardado

Lugar de Origen: Guadalajara, Jalisco

Fecha de Nacimiento: 28 de Septiembre de 1986

Edad: 37 Años

Estatura: 1.67 Mts.

Peso: 60 Kg.

Posición: Medio

Equipos: Atlas (México)

Deportivo La Coruña (España)

Valencia (España)

Bayer Leverkusen (Alemania)

PSV Eindhoven (Holanda)

Real Betis (España)





