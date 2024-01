Llegada de Andrés Guardado a León le será de ayuda a Jorge Bava

León, Gto.- Más allá de la edad y los pocos minutos que ha venido recibiendo en la temporada con el Real Betis de España, la llegada a León de un consagrado como Andrés Guardado le será de mucha ayuda al timonel esmeralda, Jorge Bava.

A horas de que se haga el anuncio oficial, el “domador” comentó que “Andrés nos ayudará muchísimo, es un tipo de calidad probada, de gran clase, lo estuvimos viendo y viene de una de las mejores ligas del mundo. Lo hemos visto con mucha intensidad que, para su edad, ya muchos la quisieran tener, así que será un fichaje muy positivo para nosotros”.

Respecto a donde encajaría el cinco veces mundialista con el Tricolor, el uruguayo explicó que “su calidad no está en discusión, se le ve todavía cierta dinámica, obviamente en los últimos tiempos no ha tenido tantos minutos, pero repito, está en una liga competitiva y donde hay planteles muy fuertes, a veces el entrenador puede optar por otra pieza, pero hay jugadores que en plenitud de edad de repente no tienen esa dinámica.

Betis ha sido un equipo protagonista, su competencia es alta, pero le pediremos que nos aporte lo que sabe ya que es un tipo líder, que siempre quiere más y no hay duda que aportará”.

Por lo que mostró en su primer juego al frente de La Fiera, Bava apostó por tres elementos en mediocampo, un contención y dos elementos que se mueven por el interior, así que en este sentido, Guardado podría encajar a la perfección.

“Ha venido como un doble cinco, nosotros tenemos un modelo madre con tres, un escudo y dos internos, pero ya hablaremos con él para saber donde se siente cómodo, quizás le podremos pedir que juegue entre líneas, que busque la pelota, pero ya lo analizaremos”.





AMARGA PRESENTACIÓN

La derrota frente a Tigres dejó con cierta desazón a Jorge Bava, quien reconoció que necesita tiempo para que su equipo se ponga en una condición óptima y así comience a ganar protagonismo en el campeonato mexicano; además, dio a conocer que se sigue evaluando el arribo del noveno extranjero.

“Hay molestia por la derrota, duele porque es un deporte en el que pregonamos ganar y como todo, hay cosas rescatables, sobre todo en el primer tiempo y otras que llevarán su periodo para mejorarlas y nada, es el mismo discurso si hubiéramos ganado. Hay que trabajar, el torneo recién inicia y vienen 10 días que es un tiempo importante que antes no tuvimos y lo aprovecharemos para afinar algunas cosas”, concluyó el sudamericano.