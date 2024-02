Juan Carlos "El Chino" Bruja quiere El Sol de Oro para Benito Juárez

León, Gto.- Viejo conocido de Los Soles y figura del futbol del “barril”, Juan Carlos “El Chino Bruja” López se ilusiona con levantar el trofeo de campeón de Los Soles y tener entre manos por primera vez El Sol de Oro en una final de alarido ante Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire.

Local ¿Sabías que el Torneo de Los Soles tenía su reina?

Reconocido por su participación en ediciones anteriores con CIS Salamanca, Juan Carlos López levanta la voz para poner a Benito Juárez como firme candidato al título de la edición del XLII Torneo de Los Soles.

“Todos en este equipo siempre nos hemos visto como finalistas, el objetivo y la misión siempre ha sido pelear por el título y este equipo tiene lo necesario para conseguirlo. Desde un principio nos planteamos que en este equipo no había lugar para dudar en que no se puede dar el título y una vez más lo digo: el que no lo crea es posible, que se haga a un lado”, resaltó Juan Carlos López.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

Para el capitán juarista, la edición XLII de Los Soles resulta especial ya que: “Me toca por primera vez jugar la gran final, no se me había dado, este torneo ya es muy especial para mí, estoy cerca de cumplir un sueño, pero más que hablar toca demostrarlo en la cancha. Toca jalar a los muchachos, que todos se vean campeones, es un objetivo que todos compartimos”.

Siendo la voz de mando entre las filas de Benito Juárez, el famoso “Chino Bruja” considera como principales argumentos la combinación de experiencia y juventud.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

“Nuestra mayor fortaleza está en la unión de grupo, todos empujamos a todos, además tenemos jugadores con mucha experiencia, que saben lo que implica jugar este tipo de torneos, que no se achican, que tienen colmillo y garra. También hay jugadores jóvenes que tienen hambre, ellos nos aportan velocidad y dinamismo. Somos un equipo muy completo”, añadió López.

Futbol Hay espectación por el juego de ida de la final del Torneo de Los Soles

Con relación a la serie de campeonato ante el conjunto Irapuato-mexiquense prevé: “Un duelo muy reñido, muy cerrado, no será fácil que haya goles de ambos equipos. Ellos tienen su mérito, algo tendrán ellos que son finalistas. Los hemos estudiado muy bien, conocemos a muchos de ellos y también de su parte nos conocen muy bien”.