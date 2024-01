Jorge Bava y León trabajan contrarreloj rumbo al debut ante Tigres

León, Guanajuato.- Luego de su llegada a León, Jorge Bava se ha dado cuenta de que el tiempo no es el mejor de los aliados. El debut contra Tigres está a la vuelta de la esquina y su equipo apenas podrá tener este viernes un ensayo frente al Atlético Morelia de la Liga de Expansión.

El entrenador charrúa ha tenido que agilizar uno que otro proceso, esto con el objetivo de que La Fiera muestre un rostro competitivo el próximo miércoles ante el actual subcampeón de la Liga MX. La mudanza a un nuevo estilo de trabajo y forma de juego podría llevar su tiempo, pero en su capacidad está que los esmeraldas lo hagan de manera eficiente y en el menor de tiempo posible.

“Obviamente hay cambios, los jugadores tienen que conocernos, nosotros a ellos, así que el tiempo es primordial y no lo tenemos, pero estamos acelerando esos procesos para que ellos asimilen la idea lo mejor posible y por eso me gusta separar algunas cosas, hay algunas situaciones urgentes que las estamos tomando más rápidamente y otras que llevarán su tiempo, pero en líneas generales son jugadores profesionales y que en algún momento han jugado con este sistema en otros lados”, manifestó Bava.

Y ya con una semana de trabajo al frente del elenco guanajuatense, el uruguayo comentó que pese al duro revés que significó el Mundial de Clubes bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, se topó con un grupo que tiene “muchas expectativas, que quiere asimilar la idea, estuvimos hablando grupal e individualmente y se han abocado bien al trabajo, a la idea y eso nos deja tranquilos y con ganas de hacer un buen torneo, los he visto muy entusiasmados en este proyecto que está comenzando”.

Finalmente, el “domador” se dijo consciente de que la liga de su país y la mexicana son dos mundos completamente diferentes, pero no por ello va a cambiar su modelo y esquema que tanto éxito le trajo con el Liverpool en 2023.

“A mí me gusta el futbol total, que abarque la mayor cantidad de aristas posibles de un partido o de un plan de juego, en líneas generales me gusta el posicionamiento de la pelota y la precisión tras perdida, que el equipo sea intenso en todo momento, si me gusta la intención, pero que sea con algún propósito que es atacar el arco rival, no un juego posicional donde solo acumules pases hacia el costado, nos gusta ser verticales, después tener un equipo corto, ofensivo, dinámico, presionante y que a lo largo del juego habrá momentos muertos, que sean del rival, obviamente no vas a dominar los 90 minutos y en esos pocos momentos que el rival domine, saber que tenemos que hacer defensivamente para poder tener transiciones y sortear esos lapos”, explicó.

En Números

3 Temporadas para Jorge Bava al frente del Liverpool de Uruguay

5 Títulos los que levantó el charrúa con la escuadra negriazul

42 Años para el montevideano que llegara a jugar como portero del Atlas