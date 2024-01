Lamenta “Fede” Martínez que le hayan cerrado las puertas en León

León, Guanajuato.- El deseo de Jorge Bava, nuevo entrenador del Club León, era contar con otro uruguayo más en el plantel, caso de Federico Martínez, sin embargo, desde los altos mandos esmeraldas hubo un no rotundo para el regreso del mediocampista.

En charla con la emisión radiofónica Sport 890, Martínez Berroa explicó que su intención era volver para una segunda etapa con La Fiera, más aún con la motivación de tener en el banquillo a un viejo conocido como Bava, con quien coincidió en el Liverpool de su país.

“Hasta el momento sé que no voy a continuar con León, me queda un año de contrato y no voy, Jorge me llamó más de una vez para decirme que quería contar conmigo, me llamó antes de que firmara, estaba decidido, después cuando firmó y la última llamada fue para decirme que nada, que por órdenes ya habían hablado con mi representante y todo, que no me iban a tener en cuenta”, comentó el sudamericano.

Y en este mismo sentido, “Fede” agregó que “yo me tenía que devolver (a León), el hecho de que vaya un técnico uruguayo que me conocía cerraba un poco, pero uno de los problemas era ese, el cupo de extranjeros, pero Jorge me llamó, quería contar conmigo y claramente no tiene la decisión final”.

Con la playera felina en 2022, Martínez encaró 27 partidos entre Liga MX y Concachampions, solo marcó un par de goles, generó una asistencia, fue expulsado en una ocasión y apenas rebasó los 1,200 minutos sobre el campo. Ambas anotaciones las hizo en el certamen de Apertura, una al Atlético de San Luis y otra frente al Atlas.

Así que con las puertas cerradas en León “seguramente me darán a préstamo, el destino no lo sé, hablé con mi representante y me dijo que había un par de cosas avanzadas, pero no le pregunté mucho de donde, hasta que no haya algo más firme no quiero marearme mucho, estoy tranquilo, entrenando y esperando a que me contacte para algo más sólido”.

Por lo pronto, Bava si dispondrá de sus coterráneos Alan Medina y Gonzalo Napoli, a quienes los tuvo en el cuadro negriazul y todavía hay cupo para un foráneo más, recordando que el ecuatoriano Janner Corozo se encuentra haciendo pretemporada con el equipo, pero su fichaje no está del todo garantizado.

En Números

2 Torneos de Liga MX los que disputó Federico Martínez con León

27 Juegos para el uruguayo defendiendo la playera esmeralda

1 Año de contrato le resta al mediocampista con La Fiera