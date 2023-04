Javier Berges se lanza ante presuntas provocaciones americanistas

Ciudad de México, México.- No se necesitó que Nicolás Larcamón estuviera presente en conferencia de prensa para que desde el interior del conjunto esmeralda se levantara la voz, esto luego de lo acontecido con el silbante Fernando Hernández y su agresión sobre Lucas Romero, pero también con las provocaciones que derivaron en un pequeño conato de bronca en la que los entrenadores de León y América se fueron expulsados.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A la comparecencia frente a los medios de comunicación volvió a salir el auxiliar Javier Berges, quien ya lo había hecho en un par de oportunidades después de la roja que el “domador” vio frente a Monterrey en la jornada nueve.

Foto: Érik Estrella | Esto

De lo que fue el altercado en bancas entre Larcamón y “El Tano” Ortiz, Berges comentó que “a mí me enseñaron desde chiquito que hay códigos y las cosas de la cancha quedan en la cancha, pero sobre todo que hay que ser humildes, sobre todo cuando ganas, yo me quedo con eso y hay que tener memoria del recorrido que lleva uno en esta carrera como entrenador, como se llega a un lugar y como se planta ahí. Nosotros nos reconocemos como tipos intentos, que vivimos los partidos a mil, pero jamás cargamos a alguien, creo que sabemos perder, pero sobre todo ganar, hemos ganado muchos partidos importantes y siempre nos hemos manejado con mucho respeto dentro y fuera de la cancha, es muy fácil ser canchero dentro de la cancha, pero ya no pasa nada, queda ahí”.

Por otra parte, el argentino optó por no ahondar mucho en el tema del juez central, quien le propinó al “Perro” Romero un rodillazo durante la serie de reclamos tras el empate a uno.

“Hablamos un poco entre nosotros y vine para acá, todavía no puedo decir que hablamos mucho, recién hemos recibido las imágenes, pero no puedo decir más de eso. Todo el que forma parte del espectáculo sabe que hay que respetarnos entre todos, sea quien sea, es lo único que puedo hacer mención”, señaló.

Futbol Feroz empate de los esmeraldas ante América y el arbitraje

Fiel a su estilo, mostrando respeto y como ya se hizo hace unas semanas ante la ola de expulsiones que se llegaron a tener previamente en el torneo, seguramente el Club León y la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía saldrán a emitir un comunicado a través de las redes sociales para solicitar explicaciones acerca de lo ocurrido con el árbitro capitalino.