¡Oficial! Inter Miami ya presentó a Lionel Messi como su nuevo jugador

El Inter de Miami hizo oficial a Lionel Messi como su nuevo jugador para la presente campaña. El acuerdo es hasta diciembre de 2025 y la misión es hacer a la franquicia una de las más competitivas de la MLS.

El club marcha en último lugar de su conferencia en la MLS y Messi pidió que se fichen a jugadores de renombre para revertir la situación. Entre los posibles futbolistas que están en la órbita se encuentran: Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets y Andrés Iniesta.





Inter Miami ✖️ Lionel Messi 👚🇦🇷 pic.twitter.com/SueIM56AYI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023





Todos los mencionados estuvieron al menos una temporada con Lionel en el Barcelona. Busquets es agente libre, por lo que no habría mayor problema para su contratación. Y en los casos de Luis Suárez y Andrés Iniesta, las cláusulas de recisión en los contratos no serían tan elevadas.

Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, el equipo tuvo que darle salida a otros jugadores, entre los que se encuentra el mexicano Rodolfo Pizarro.





Messi is officially an Inter Miami player 🐐🌴



(via @InterMiamiCF)pic.twitter.com/hrxryCS5qL — B/R Football (@brfootball) July 15, 2023





Lionel Messi será presentado con el Inter Miami en el medio tiempo de la Final de Copa Oro entre México y Canadá. Aunque aún no se define de manera oficial quién será el encargado de realizar el show, pero las opciones son Shakira y Tiago Pzk.

Dentro del palmarés del atacante destacan cuatro UEFA Champions League, una Copa del Mundo, una Copa América, ser el máximo goleador en la historia de LaLiga y el Barcelona, además de Mundiales de Clubes y Copas del Rey y Supercopas de España.

