Guardado pide calma y respaldo en torno a Club León

León, Gto.- En su papel de capitán esmeralda y referente del futbol mexicano, Andrés Guardado a horas del choque ante América levantó la voz para pedir calma y confianza en torno al Club León. El equipo está en transición y construcción de una idea táctica que pronto puede dar frutos.

Sin medias tintas, Guardado reconoció como negativo el desempeño que ha tenido el plantel esmeralda en el Clausura 2024, aunque también es optimista sobre una pronta mejoría en el desempeño de juego.

“El balance no puede ser de otra manera que malo, no hay que huir de los resultados que estamos teniendo. Eso siempre entendiendo la situación, entendiendo que estamos en proceso, siempre hay brotes verdes, pero obviamente los resultados son los que mandan y no estamos consiguiendo los resultados que queremos”, apuntó tajante Guardado.

Para el recién repatriado de Europa, la clave para León será la calma ya que aún se edifica un concepto de juego entre jugadores y el cuerpo técnico que dirige Jorge Bava.

“Calma, no encuentro otra manera, cuando todo parece verse negro, entender que no todo es negro, debemos hacer un análisis profundo no solamente resultadista. Estamos en proceso de encontrar, hasta el mismo profe (Bava) está en proceso de encontrar lo mejor que entiende es mejor para el equipo”, añadió el nuevo capitán esmeralda.

En ese mismo son, pidió el respaldo de los aficionados, sobre todo con el guardameta Rodolfo Cota que ha sido de los más criticados.

“No se lo digo no solamente a la gente, en el futbol es fácil estar en las buenas y en las malas es cuando hay que estar, yo entiendo que la afición de León es de las aficiones que están en las malas, lo han demostrado en los años más difíciles, vienen y llenan el estadio, apoyan. Hoy en día es un momento más, un jugador de los suyos necesita esa confianza”.

AMÉRICA EN LA MIRA

Sin exaltar al rival, el “Principito” resaltó como algo especial la cita ante las Águilas, conjunto sobre el que deben dar un golpe de autoridad.

“Siempre es especial enfrentar a América, no le voy a restar importancia a un equipo que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande y lo que representa para el país y el futbol mexicano. A nivel individual la verdad que no me representa ninguna diferencia, como si fuera cualquier otro equipo. Si bien es el partido más importante al día de hoy, no solo por ser el América sino porque estamos urgidos de puntos, estamos en casa y tenemos que aprovechar eso”, concluyó Guardado.