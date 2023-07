Futbolistas acusan al entrenador de la selección de Zambia femenil de abuso sexual

A pocos días de que inicie la Copa del Mundo Femenina, un nuevo escándalo se ha suscitado en el entrono de la selección de Zambia Femenil.

Bruce Mwape, entrenador del combinado africano, fue acusado de obligar a las futbolistas a mantener relaciones sexuales con él.

Lee también: Scarlett Camberos fue presentada en Angel City: “Estoy feliz de crear un camino para las niñas”

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, una de las futbolistas que integran a la escuadra zambiana declaró que “Si él quiere acostarse con alguien, le tienes que decir que sí.

Half of the squad has arrived in New Zealand for the 2023 FIFA Women’s World Cup.



The second group is expected later today. pic.twitter.com/O5iQ4xJT2m — Zambia WNT (@Copper_Queens) July 9, 2023

"Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”, aseguró la jugadora, que prefirió mantener el anonimato.

Asimismo, una fuente cercana a la Federación, señaló que las deportistas han recibido amenazas. “Están siendo amenazadas con acciones punitivas si se atreven a decir algo sobre lo que pasó”.

También, afirma que la federación conoce la situación. “La federación se hace de la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público ya las autoridades el éxito y una buena imagen. Pero detrás de escena, es muy feo”, aseguró la fuente.

The Guardian contactó a las autoridades de la Federación de Zambia de Futbol (FAZ), quienes a través de un comunicado aseguraron que la FIFA ya tiene conocimiento de estas acusaciones y se encuentran bajo investigación. “Preferimos que un organismo independiente como la FIFA, pueda manejar las consultas”, dijo el secretario general de las FAZ, Adrian Kashala.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La selección de Zambia arrancará su participación en la copa del mundo el próximo sábado 22 de julio ante la selección japonesa. Será la primera vez en la historia que el combinado de este país participe en una copa del mundo femenil. Las africanas comparten el grupo C junto a Japón, España y Costa Rica.

Publicado originalmente en el ESTO