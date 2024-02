Federico Viñas no se deja mermar por la molestia en el hombro

León, Guanajuato.-Con todo y la dolencia del hombro, Federico Viñas es el goleador del conjunto esmeralda. El atacante uruguayo se dijo tranquilo ante este problema y a espera de lo que un segundo diagnostico le dirá en las próximas semanas.

Futbol Stiven Barreiro se une a la lista de indispuestos de La Fiera

“Del hombro voy día con día, me levanto a veces con dolor, a veces no, me la llevo así y pronóstico no hay, me tengo que hacer un estudio para ver que tal está, la última vez que me lo hice fue en noviembre y ya con ese segundo estudio podremos sacar conclusiones y como lo dije, a veces duele y los rivales también te van estudiando, tienen esa maña de jalar por ahí, pero uno trata de evitar el contacto, solo que es difícil por el tipo de juego que tengo adelante”, manifestó.

De que tanto le inquieta este problema, sobre todo por la carga de compromisos que se vienen no solo con La Fiera, sino con el mismo seleccionado charrúa, a donde ya fue llamado en su momento por “El Loco” Marcelo Bielsa, el apodado “Toro” dejó en claro que tampoco es algo que le robe el sueño o que lo mantenga en estado de intranquilidad.

“La verdad es que si estoy pensando en eso capaz y llamo a la ley de la atracción y ese día que me haga el estudio todo sale mal, entonces por eso voy en el día a día, sé que esa zona por ahora la tengo débil, debo trabajar en fortalecerla y que ya no me moleste tanto desde los mismos entrenamientos”.

En su mejor momento

Contrario a lo que se pudiera pensar por el tema del hombro, Viñas pasa en lo individual un momento bastante dulce con el Club León y para muestra, las cuatro dianas que contabiliza en el Clausura 2024, siendo el mejor artillero del cuadro guanajuatense.

“Estoy en mi mejor momento, así que agradecido con la institución por la oportunidad, vine con toda la humildad para aportar mi granito de arena y creo que lo he demostrado, pero nada, disfruto el momento y hay que seguir mejorando, haciendo goles, correr más y todo eso justo es lo que me identifica”, aseveró el ex americanista.

Futbol Rotondi destaca Cruz Azul como equipo intenso

Y de lo que será el choque de este miércoles ante el líder Cruz Azul, indicó que “será algo complejo, es el líder del torneo, pero vamos a afrontarlo con toda la responsabilidad que merece, hay que hacernos fuertes en casa, tratar se de sacar los tres puntos y darle a nuestra gente una alegría. Será una linda prueba como en su momento lo fue América o el mismo Atlas donde jugamos mucho tiempo con 10, pero enfocados siempre en lo de nosotros, vamos de menos a más y eso nos deja tranquilos”, añadió el sudamericano.

En Números