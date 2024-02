Trabado el proyecto para la remodelación del Estadio León: Jesús Martínez

León, Gto.- El presidente del Club León, Jesús Martinez Murguía, dijo que el proyecto para la rehabilitación del Estadio Nou Camp está trabado ya que se requiere una inversión de más de 1 mil 500 millones de pesos.

Local Otro estadio sobre el Nou Camp

El empresario comentó que por ahora se trata de un proyecto a mediano y largo plazo aunque aseguró que las inversiones deben de ir de la mano con los trabajos del gobierno del estado para remodelación del Distrito León MX.

“Vamos un poco trabados por lo mismo que tuvimos que pagar, entonces estamos analizando los tiempos para tener un estadio digno, vamos a ir poco a poco porque lo merece la gente pero es una inversión muy grande, está arriba de 1 mil 500 millones de pesos”, dijo.

Martinez Murguía señaló que la espera se debe a que ya invirtieron 350 millones de pesos en la nueva Casa Club.

“De por sí ya le hemos invertido en cuanto al estadio y a la compra del terreno y todo lo que es la nueva Casa Club invertimos más de 350 millones de pesos y ahorita vamos a tener que esperar un poco para la remodelación del estadio”, agregó.

Aseguró que por ahora van a trabajar en mejoras para que el aficionado pueda disfrutar de una mejor manera su estancia durante los partidos.

“Mejorar mucho los baños, los accesos, detallitos que a lo mejor no tienen mucho que ver pero para el aficionado estamos por mencionar un nuevo director comercial del estadio que se va a envolver en todo lo que va a ser esto y va a funcionar mucho”, añadió.





Estadio no apto para conciertos

Jesús Martínez descartó que con la remodelación el estadio sea apto para conciertos, pues dijo que hasta el momento lo ha salvaguardado exclusivamente para lo partidos de fútbol pese a las fuertes ofertas económicas que ha recibido ya que “la cancha es sagrada”

Local Ganan socios del club amparo para detener compra-venta del Estadio León

“El estadio es para jugar fútbol y la cancha es sagrada, me han pedido millones de gente, me han ofrecido muchísimo dinero y yo sigo necio que el estadio es para jugar fútbol, que más quisieras tener el estadio de Tijuana que es cancha sintética y hay unas entradas muy buenas por conciertos, pero el estadio es para jugar fútbol y he respetado eso además de las ofertas que me han dado y es como me he mantenido”, comentó.