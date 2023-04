“El Tuca” Ferretti no alcanza la satisfacción absoluta con Cruz Azul

León, Guanajuato.- Pese a los buenos números que presenta Cruz Azul desde su llegada al banquillo, “El Tuca” Ferretti no ha alcanzado la tranquilidad absoluta y eso mismo lo manifestó luego del intenso empate sin anotaciones en casa de La Fiera.

“Estoy tranquilo, pero no contento, tranquilo por el esfuerzo que se hizo en cancha, pero contento no, naturalmente si juegas bien y ganas ahí se da esa combinación de satisfecho y contento, el juego con Pachuca fue el claro ejemplo, ahora nos tocó un rival (León) muy difícil, pero como siempre lo he dicho, ganar es bueno, el empate es regular y perder siempre será malo”, dijo el timonel cementero.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para el brasileño, el empate en tierras zapateras resultó justo ya que “en la cancha hubo dos equipos que buscaron el triunfo, creo que León por su gran posesión de balón causó ciertos daños en nuestra defensiva y nosotros a base de contragolpes tuvimos nuestras oportunidades, entonces cualquiera pudo haber ganado, pero el resultado fue justo”.

Ferretti destacó la evolución que ha tenido su elenco luego del mal arranque de campaña con “El Potro” Gutiérrez, pero aseguró que los celestes todavía tienen mucho techo para alcanzar, especialmente en el rubro individual.

“Nosotros hemos mejorado ciertos aspectos, pero aún nos falta mucho, creo que individualmente si podemos estar más atinados y tener más posesión de balón, me parece que podemos competir y sacar los triunfos que necesitamos para alcanzar la clasificación sea repechaje o directa, esto último parece complicado por los puntos que se dejaron ir al inicio del campeonato y son esos puntos los que ahora nos están haciendo falta”.

Futbol León y Cruz Azul no pasaron del empate sin goles en la “guarida”

En este mismo sentido, “El Tuca” agregó que “los muchachos vienen adquiriendo confianza y está intentando ciertas cosas, pero insisto, tenemos la posibilidad y la capacidad de aumentar el nivel futbolístico individual, de eso estoy seguro y si lo logramos seremos un equipo que jugará buen y que aumentará sus posibilidades de ganar”.

De lo que será la siguiente prueba, nada más y nada menos que el “Clásico Joven” contra el América, Ricardo Ferretti optó por guardarse sus comentarios para el próximo lunes cuando atienda a la prensa en las instalaciones de La Noria.