El polémico tuit de Toni Kroos que hizo enojar a todo México

Toni Kroos es uno de los mejores mediocampistas de la actualidad, siendo clave en los éxitos recientes de Real Madrid y Alemania. Sin embargo, el alemán fue blanco de críticas por un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó durante una ronda de preguntas y respuestas, cuando un usuario le preguntó por la fecha del estreno de su documental en México, a lo que el crack de Real Madrid respondió: "No creo que haya Amazon Prime en México", provocando todo tipo de mensajes en su contra.

I dont think there is Amazon prime in mexico. All options here: https://t.co/TFrMC96nXk https://t.co/IEhKLgEjZs — Toni Kroos (@ToniKroos) February 9, 2020

Las reacciones no se hicieron esperar y no sólo por parte de la afición mexicana, sino incluso de gente de Alemania que defendió al país y dijo que es un gran mercado para todo ese tipo de cosas.

Les ganamos en el mundial y si tenemos Amazon Prime. — JP Vargas (@mrpamps) February 10, 2020

Sigues ardido por esa atajada de @yosoy8a en el mundial, CTM. — Angel Alberto (@PROFESOR_PIRULO) February 10, 2020

Yes, We have. Actually you can find this lovely Picture there called “How to lose a world cup in 10 days”. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/KddqARnq6D — Kike Ruíz ™ (@kikeruizoficial) February 10, 2020

Lo hizo a propósito, todavía le arde el 1-0 del mundial pasado. — Mauricio de Silva (@SilvaMauricioJr) February 10, 2020

Yo lo vi por Amazon Prime México pic.twitter.com/xuvMakkmej — Berna Hernández (@berna_hernandez) February 10, 2020

Ante esta respuesta, diferentes aficionados se molestaron y comenzaron a recordarle el Mundial de Rusia 2018, donde México venció con gol de Hirving 'Chucky' Lozano al combinado alemán, mientras que Memo Ochoa hizo una atajada espectacular al disparo de Toni Kroos.

But MÉXICO have a @HirvingLozano70 pic.twitter.com/urLz5LthF6 — DANONISMO (@heroicoAzulyOro) February 10, 2020

I dont think there is brain in your head.



Saludos desde México 😉🇲🇽 pic.twitter.com/P2wzDRVBbk — ...Uriel... (@Quecitos) February 10, 2020

Si tenemos Prime... y tenemos al Chucky 🤭 pic.twitter.com/ZRgnvM1Tjg — Hevac (@hhvazquezac1982) February 10, 2020

El triunfo de México sobre Alemania fue el primero en la historia de nuestro país sobre el cuadro europeo, y es considerado como el más importante para los aficionados a nivel internacional.