Denuncia Ana Campa desinterés del Club León tras lesión que la retiró del futbol

León, Gto.- A través de las redes sociales, Ana Campa, jugadora del Club León, levantó la voz y denunció que la institución esmeralda no la ha apoyado de manera adecuada tras recibir un pelotazo durante un entrenamiento que le ha provocado pérdida de visión y su retiro del futbol profesional.

En el comunicado emitido por la defensora, relata que “en septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Como soy méxico-americana y al no ser atendida en León, regresé a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención”.

Asimismo, Campa Ávalos dio a conocer que, dicho incidente, ha truncado su sueño de seguir desarrollándose en el balompié, explicando que “al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, que no podré volver a jugar al futbol”.

Y continúa: “Volví a México hace un mes e inicié los trámites ante el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) para mi incapacidad como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer, tampoco me han preguntado, aunque sea como me siento o si necesito algo. Todo esto es muy cansado mental y emocionalmente, en el IMSS llego antes de los seis de la mañana, me atienden pasadas las nueve y parece que siempre me falta un papel, un trámite o algo para poder avanzar”.

La nacida hace 25 años en California concluye que “a más de siete meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada, no he tomado terapias ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos, quiero regresar a casa con mi familia en Texas”.

Entre 2021 y 2022, la zaguera, hermana de Marlyn Campa, igualmente integrante del elenco panza verde, estuvo con Pumas, donde apenas sumó tres minutos en un juego, misma cantidad que contabilizó con Las Fieras en el Apertura 2023.

RESPONDE DIRECTIVA

Mediante un comunicado oficial de seis puntos, el Club León reviró a la postura de Ana Campa, aclarando que, desde un inicio, la lesión de la futbolista fue atendida no solo por especialistas del IMSS, sino por doctores de instituciones médicas privadas, además de señalar que, en cada una de sus visitas al Seguro Social, la jugadora siempre ha estado acompañada por personal de la institución.

Finalmente, la directiva puntualizó que “el IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora; estamos a la espera de una resolución. Club León seguirá cumpliendo con sus obligaciones laborales, administrativas y médicas, hasta recibir el dictamen oficial del IMSS”.