Carlos Vela prefiere no ver más allá de la final de Concachampions

Los Ángeles, California.- El contrato de Carlos Vela con el LAFC está a punto de expirar y pareciera que el delantero mexicano empieza a analizar otras opciones, sin embargo, esta situación tampoco es que le robe el sueño y más aún cuando se encuentra en plena disputa de un título internacional como lo es el de la Concachampions.

“En su momento veremos qué pasa, lo que decida seguramente tendrá que ver con el lugar donde quiera estar con mi familia, un lugar en el que disfrute estar con mi familia, así que por ahora no lo sé, no lo he pensado, aunque indudablemente llegará el momento de tomar la decisión, pero ahora no es el momento ya que en mi cabeza solo está la final y poder ganar este título con Los Ángeles”, señaló el quintanarroense.

Hoy en día, Vela es el hombre franquicia que ha guiado al cuadro californiano a conquistar el año pasado su primer gallardete en la Major League Soccer (MLS), de hecho, en 2020 ya encaró la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF con Los Ángeles FC, solo que en aquella oportunidad no pudo superar a los Tigres.

“Desde el primer día que llegué dije que no venía de vacaciones, que venía a dar mi máximo para ayudar a este club a hacer historia, cada paso que se da aquí marca la historia por ser una institución que se creó hace poco. Hemos ganado títulos, estamos en disputa de otro y eso habla del buen camino, así que estamos a 90 minutos, está en nuestras manos, con nuestra gente y seguramente se verá un mejor equipo del que se vio en León”.

En este mismo sentido, el también exseleccionado Tricolor añadió que “cualquier trofeo que ganes es importante porque uno trabaja siempre para estar en esta posición, entonces todos juntos como equipo vamos a luchar por ese trofeo y claro que se puede, jugaremos fuerte para ganarle a un rival que juega bastante bien como lo es León. Nos vemos con oportunidades de poder ganar este trofeo en casa”.

CON MENTALIDAD “MAMBA”

Como fiel aficionado al baloncesto, Carlos Vela explicó que, si el elenco aurinegro desea la trascendencia en la Liga de Campeones de la CONCACAF, entonces deberá apelar a la mentalidad que en su momento aplicó la leyenda de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant.

“La manera de pensar más adecuada en estos momentos sería la de Kobe, ahorita no hay más que ganar, al final no importa cómo o que tengas que hacer, solo dar el máximo y ganar, no pienso en si anotaré o no, solo es dar el mejor de los esfuerzos junto con mis compañeros y si estamos al nivel tendremos opciones de ganar”.





Como su gran líder, “Cracklitos” instó al resto del elenco estadounidense a que “den el máximo, jugando en casa y como equipo es algo que tenemos a favor, hay que poner la mejor actitud, el mejor futbol, perdónenme la palabra pero en León jugamos basura, no es el futbol al que hemos acostumbrado a nuestra gente. Nos toca luchar juntos y solo les digo que lo dejen todo, la actitud es algo que nadie nos debe quitar y es la primera cosa que debemos plasmar para conseguir el objetivo”.

En Números



158 Juegos ha encarado Carlos Vela con el cuadro de Los Ángeles FC

86 Goles son los que contabiliza el delantero con los californianos

6 Meses de contrato le restan con el LAFC al exseleccionado del Tricolor