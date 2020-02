Carlos Vela hace realidad el fracaso esmeralda en la Concachampions

Los Ángeles, California.- El ridículo que una noche antes alcanzaron a evitar Tigres y América en la Concachampions, pues fue el León quien lo hizo posible al entregar una de sus versiones más pobres en la visita a Los Ángeles FC.

See you in the quarterfinals, @CruzAzulCD. #LAFC | #BarrioAngelino pic.twitter.com/6omx1Z0X5y — LAFC (@LAFC) February 28, 2020

Los esmeraldas llegaron a la vuelta de los octavos de final con dos tantos de ventaja, la tarea era marcar uno más en el Banc of California Stadium para avanzar de forma cómoda y contundente, pero a cambio Carlos Vela les estampó un doblete y después Rossi hizo realidad el rotundo fracaso de La Fiera en el torneo de clubes más importante de la región.

¡G⚽⚽⚽LAZO! De Diego Rossi

🔥¡GOLAZO QUE VALDRÍA CUARTOS!🔥#LigaCampeonesxFOX ¡Qué disparo de Diego Rossi para poner el 3-2 global sobre León! pic.twitter.com/iGlrPc2gzF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2020

Fue un 3 por 0, 3-2 global para el LAFC, que León no olvidará pronto y que quizás llegue a marcar a un plantel que al momento de dar el salto de calidad con Nacho Ambriz en el banquillo, sólo se ha quedado en la orilla con una amargura total.

¡G⚽⚽⚽L! De Carlos Vela

🚨DOBLETE DE VELA🚨#LigaCampeonesxFOX ¡Carlos Vela está 🔥 y LAFC ante León se irían a penales (2-2 global)!



¡MIREN qué diana! pic.twitter.com/7VKzVX8XaJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2020

EL JUEGO

Tétrica primera mitad para los verdes, de lo más flojito que se le ha visto últimamente al cuadro dirigido por Nacho Ambriz, quizás equiparada con aquella parte complementaria en San Luis, donde a La Fiera le pudieron haber llenado la canasta sin ningún problema.

¡G⚽⚽⚽L! De Carlos Vela

🚨GOL DE CARLOS VELA🚨#LigaCampeonesxFOX ¡El delantero mexicano metió el disparo y Rodolfo Cota, esta oportunidad, no pudo sacarla! LAFC 1-2 León (global): pic.twitter.com/jRM2PRJtPd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2020

Por su parte, los angelinos mostraron una cara totalmente diferente a la que se les vio en la ida, con mucha más idea de medio campo hacia adelante, encontrando amplitud por los costados y con un Carlos Vela más participativo, decidido a echarse a los hombros a su equipo, siendo ese hombre que aporta calidad y definición.

⬇️Así rindieron homenaje a Kobe y Gianna⬇️

🧡💜EN MEMORIA DE KOBE Y GIGI



Los fans de LAFC así rindieron homenaje a Kobe y Gianna María Onore Bryant, durante el duelo contra Club León#LigaCampeonesxFOX pic.twitter.com/gwHVS1o7EA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2020

Rodolfo Cota tuvo una noche ajetreada desde el arranque, primero libró un mano a mano frente a Vela, luego le sacó un tanto cantado al colombiano Atuesta y hasta con suerte corrió el cancerbero verdiblanco, toda vez que “Cracklitos” ya lo había definido, pero el silbante guatemalteco Mario Escobar anuló de manera incorrecta el gol tras sancionar una posición adelantada.

We're underway at the Banc. #LAFCvsLEON | #SCCL2020 pic.twitter.com/KDdqnhW8DS — LAFC (@LAFC) February 28, 2020

Los Ángeles ya estaba volcado sobre el área leonesa y al minuto 26 llegó el descuento en el global. Los aurinegros tejieron una acción por el costado de la izquierda, Navarro fue nulificado con la pared y dentro del área chica quien más que Carlos Vela para dar el pase a las redes, era el gol que le devolvía vida en la serie a los muchachos de Bob Bradley.

#LAFCvsLEÓN @TheChampions



¡La vida por los colores! 🇳🇬#FierasSinFronteras 🦁 pic.twitter.com/Y7MpDx6ZZQ — Club León (@clubleonfc) February 28, 2020

La Fiera estaba extraviada, desconcertada y asfixiada, exhibida por un rival que apenas la semana anterior había demostrado un sinfín de falencias, que ahora no se estaban aprovechando, pese a contar adelante con un nueve natural como Chuy Godínez, quien por cierto dejó en el banquillo a Ramos. Cabe recordar que los esmeraldas no pudieron contar con el ecuatoriano Ángel Mena, que por lesión no hizo el viaje a los Estados Unidos.

#FierasSinFronteras 🦁



Nuestros aficionados ya se hacen presentes en el estadio para apoyarnos en @TheChampions 🏆. pic.twitter.com/iZz3dPLkvg — Club León (@clubleonfc) February 28, 2020

León mejoró al comienzo de la parte complementaria, en la medida de que su cerebro en medio campo, Luis Montes, empezó a tomar la pelota con más libertad, sin embargo, Los Ángeles FC no dejó de tener esa sensación de peligro a través de los charrúas Rodríguez y Rossi, este último perdiéndose el segundo cuando abanicó su intento de frente a Cota.

Una llave que parecía casi liquidada después de la ida, de golpe y porrazo se le vino encima al cuadro leonés, ya que en dos minutos el LAFC puso sobre la lona a Ambriz y compañía. El segundo de los angelinos cayó al 76´ de tiempo corrido, de Blackmon para Vela que firmaba su doblete y dos minutos más tarde, Diego Rossi con el tercero, en un zurdazo que techó a Cota, con previa visita al larguero.

Se termina el camino en @TheChampions.



¡GRACIAS afición por acompañarnos en cada minuto! #SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/jECbfegjC1 — Club León (@clubleonfc) February 28, 2020

Sobre la hora y ya con desventaja, Ambriz buscó enderezar una nave verde que ya estaba en el fondo. No hay duda, fracaso de León en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

