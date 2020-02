Nacho Ambriz reconoce que su Fiera no jugó a nada

Los Ángeles, California.- Tras el fracaso que significó quedar fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Nacho Ambriz, timonel del León, fue autocrítico y se sinceró al manifestar que en la vuelta ante el LAFC su equipo “no jugó a nada”.

“Me voy enojado conmigo mismo por lo que veo, pero sólo me queda cerrar este capítulo y enfocarnos ahora en la liga que hay vamos en segundo”, señaló un desconcertado Ambriz.

Del porque La Fiera entregó una serie que tenía casi amarrada, explicó que “el rival nos presionó y el equipo no jugó a nada, Los Ángeles si entendió el partido y si hay un responsable de la derrota soy yo, regalamos el partido, es algo lastimoso para nuestra afición, para el equipo y la directiva, estamos fuera de este sueño”.

“Antes del juego les había dicho a los jugadores que el 2-0 era el marcador más engañoso, pero cuando ves este accionar, donde no se llegar al arco contrario pues es difícil, pero tampoco es que le quite merito a un rival que hizo bien las cosas”, agregó Nacho.

Por último y a diferencia del “Piojo” Miguel Herrera, quien declaró que torneos como la Concachampions de poco le sirven a los clubes mexicanos, Ambriz aseguro que “yo no pienso lo mismo, esto es futbol y todos queremos jugar, el sueño de ir a un Mundial de Clubes era importante, respeto la opinión de cada quien, pero yo me dedico a esto y me hubiera gustado que el equipo estuviera en ese Mundial”.