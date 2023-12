Borja Sánchez entre una revancha en León o regresar al Oviedo

León, Gto.- En el Real Oviedo de la Segunda División de España ya se frotan las manos ante un posible regreso de Borja Sánchez, sin embargo, también se encuentran conscientes de que todo depende de los planes que tenga el Club León y el propio mediocampista, quien ha batallado demasiado para adaptarse al futbol mexicano.

Lo del asturiano con el cuadro esmeralda ha sido realmente pobre, pese a que fue el primero de los refuerzos en reportar a la pretemporada. Sánchez tardó varias semanas en entrar en ritmo, incluso tuvo algunos minutos con la categoría Sub-23 y cuando por fin fue tomado en cuenta por el entonces “domador” Nicolas Larcamón, simple y sencillamente no estuvo a la altura de las expectativas.

En su primer semestre con La Fiera, el excanterano del Real Madrid participó apenas en 12 compromisos entre Liga MX y Leagues Cup, marcando solo un tanto, esto en la jornada 17 frente a los Bravos de Juárez. Cabe señalar que en el duelo del Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds de Japón se quedó en el banquillo.

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, manifestó a COPE Asturias que “creo que si (opciones de que vuelva). Borja es un gran jugador, un símbolo del oviedismo. Salió porque necesitaba salir. El año pasado sufrió mucho por lesiones, por el míster con el que no se entendía, estaba muy desgastado y era conveniente esa salida. Las posibilidades siempre existen. Es un jugador del Grupo Pachuca y no ocupa plaza de extranjero, no digo que lo estemos mirando, pero la posibilidad siempre está. A un jugador como Borja Sánchez nunca se le puede cerrar la puerta”.

Y en este mismo sentido, Agustín Lleida, director general del club azulón, señaló a Radio Marca Asturias que “nosotros pensamos que podía ayudarnos más en León, habría que ver ahora si el deseo del futbolista es volver a Oviedo. Él tiene mucho futbol y esa tenencia del balón le beneficia, creo que podría encajar muy bien en el estilo de Carrión. No dudo que en algún momento volverá, Oviedo es Borja y Borja es Oviedo, él va a querer siempre ayudar al Oviedo y más si es para pelear por arriba. Al final, él ha pasado por muchos momentos complicados aquí”.

Hay que destacar que Sánchez tiene contrato hasta 2026 y su futuro en la “guarida” igualmente dependerá del análisis que haga el nuevo estratega del elenco felino, el uruguayo Jorge Bava, de quien se habla traería consigo a otro volante charrúa como lo es Alan Medina, a quien lo dirigió en Liverpool, siendo este un elemento que se desenvuelve por la misma zona del europeo.





