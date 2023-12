¿Y los refuerzos? Solo Federico Viñas pudo rendirle al León

León, Guanajuato.- Parte de la decepción que fue León en el semestre se debió al pobre aporte de sus refuerzos y es que de los cuatro que llegaron apenas y se hizo uno, caso del atacante uruguayo Federico Viñas.

Lo del exfutbolista de las Águilas del América fue la excepción a la regla, incluso terminó siendo de lo más destacado del cuadro verdiblanco, en un franco contraste con su paisano Nicolás “El Diente” López, el colombiano Omar Fernández y no se diga el español Borja Sánchez. Justo cuando La Fiera requería del máximo aporte de sus extranjeros y de las nuevas caras para saldar la cuenta pendiente en Liga MX y trascender en el Mundial de Clubes, estos fallaron por una u otra razón.

UN “DIENTE” DE LECHE

Tanto se buscó un fichaje ofensivo de jerarquía ya con la campaña en marcha que, la participación de “Nico” López fue un fracaso. Cuando al otrora elemento de Tigres se le requirió solo brindó destellos, aunque para su defensa, estuvo lejos de aspirar a una regularidad con las decisiones del entonces timonel verdiblanco Nicolás Larcamón, quien argumentó que si el charrúa no era contemplado todo se debía a que el jugador acarreaba meses de inactividad y falta de ritmo con la “U” de Nuevo León.

El sudamericano estuvo presente en 15 partidos de liga, ocho de esos como titular, solo completó tres y marcó cuatro goles, estos contra Santos, Toluca, Puebla y América en la liguilla, además de recibir siete minutos ante Urawa Reds en el Mundial de Clubes.

FERNÁNDEZ VOLVIÓ A FALLAR

Tras concluir su préstamo a Puebla, Omar Fernández volvió para una segunda etapa con los verdes. En principio, el mensaje hacia el mediocampista era claro, su permanencia en la institución quedaba sujeta a lo que se consiguiera en el mercado foráneo, dada su plaza de extranjero, sin embargo, el colombiano tuvo la fortuna de que Víctor Dávila saliera a Rusia y ahí se le abrió la posibilidad de quedarse.

Pero reza un viejo adagio que segundas partes nunca fueron buenas y si la primera con La Fiera no resultó brillante, la segunda acabó siendo infame. El apodado “Patrón” fue requerido en 22 juegos, incluido el del Mundial y tres de Leagues Cup, pero solo en ocho lució dentro del once inicial. Solo le convirtió a sus ex y generó dos asistencias.

¿REFUERZO EUROPEO?

Mucho se habló acerca de la llegada del español Borja Sánchez, esto luego de su buen paso por el Real Oviedo de la Segunda División ibérica. El volante fue de los primeros en reportar a la pretemporada, pero de igual manera, pasó a ser rápidamente el blanco de las críticas debido a su pobre rendimiento y acoplamiento al grupo y al futbol mexicano.

Borja encaró tan solo 12 cotejos, 10 de liga y un par del certamen binacional, recibió tres titularidades, ni siquiera rebasó los 500 minutos de actividad y solo le marcó a los Bravos de Juárez en la última fecha de la campaña regular.

EMBISTIÓ “EL TORO” CHARRÚA

Quien anduvo en el rango esperado fue Federico Viñas, pese a las lesiones que lo aquejaron. Un tema muscular y otro de hombro le hicieron perderse varias jornadas, pero cuando estuvo a disposición el delantero uruguayo cumplió con creces al grado de convertirse en lo mejor que tuvo León en el cierre de la era Nicolás Larcamón.

Viñas fue parte de 19 encuentros entre Liga MX, Leagues Cup y Mundial de Clubes, con una cuota de ocho dianas, cifras que le valieron para debutar con el seleccionado mayor de su país y que hoy en día lo tienen como el nueve indiscutido del elenco guanajuatense.

