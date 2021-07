Acepta Ariel Holan que León no supo librar los minutos fatídicos

Pachuca, Hidalgo; 24 de julio del 2021.- Casi en una réplica de lo que se vivió la semana pasada frente a Cruz Azul, León tuvo un pasaje fatídico de juego donde vio sepultadas todas sus opciones de sacar una buena renta.

“Era un partido controlado hasta los 60 minutos, de haber estado más finos en la definición creo que hubiéramos podido abrir el marcador, veía posibilidades de quebrar al rival y el juego iba por la misma sintonía en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, luego fue fatídico en ese par de minutos, nos confundimos, los goles nos afectaron y está claro que con los cambios no logré que el equipo mejorara”, manifestó el timonel esmeralda Ariel Holan después del frustrado debut ante Pachuca en el Apertura 2021.

La goleada en el Estadio Hidalgo “me preocupa mucho porque no me gusta que el equipo pierda la línea, hay que trabajar muchísimo, es el primer partido y me podría quedar con lo positivo que hicimos hasta el minuto 60 y con mucho trabajo que hacer de acuerdo a lo que pudimos ver a partir del 60”.

“Siento que el partido fue parejo e incluso tuvimos las mejores opciones al inicio, en la jugada previa al primer gol no terminamos bien un ataque y a partir de ahí se vinieron los goles y fue otro partido, entonces perdimos la línea, como lo dije nos desordenamos y con los cambios tampoco encontramos la rebeldía para poder revertir la situación”.

Holan, con dos derrotas en igual número de partidos oficiales con La Fiera, reconoció que su plantel deberá asimilar pronto la nueva idea de juego que se pretende.

“Hay demasiadas cosas por mejorar, esto recién comienza, ahora el equipo fue pocas veces contragolpeado, claro, siempre hablando hasta el minuto 60, pero hay que mejorar de tres cuartos para adelante, la contundencia, pero me quedó con que el equipo venía haciendo un juego aceptable hasta antes del 60”, aseveró.