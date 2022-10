Frustra el Covid-19 regreso de “Artie” Flores a la F4 estadounidense

León, Guanajuato.- Debido a un contagio por Covid-19, el piloto leonés Arturo Flores se perdió la reanudación de la Fórmula 4 de los Estados Unidos, que corrió su quinta y penúltima fecha de la campaña en el trazado de Alton, Virginia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Desafortunadamente resulté positivo a Covid en el test que me realicé, de verdad este virus sigue afectando, ahora me tocó y hay que seguirnos previniendo, por suerte me encuentro bien, no tengo síntomas fuertes y me ausento no solo por mí salud, sino por el cuidado de todos mis compañeros y miembros del equipo”, apuntó Flores.

Cabe recordar que el mes pasado, el también integrante de la escudería Gonella Racing había participado en un par de fechas triples de la F4 NACAM en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, consiguiendo algunos podios y enfrascándose en un tremendo agarrón en pista con su paisano Jesse Carrasquedo, quien a su vez retomó su proyecto en la Fórmula 4 española.

Deportes Se despiden esmeraldas de la fiesta grande Sub-20

Flores añadió que “desde casa estaré apoyando con todo a mis coequiperos, seguiré el tratamiento que me ha indicado el médico y con la ilusión de subirme pronto al coche”.

Previo a esta ronda, el guanajuatense marchaba octavo en el estado del campeonato con un total de 51 unidades, apenas una por encima del brasileño Gabriel Fonseca y con 10 de ventaja sobre el canadiense Louka St-Jean. La pelea por el título se encuentra entre el australiano Lochie Hughes y el norteamericano Bryson Morris.

La última prueba del año se desarrollará del 3 al 6 de noviembre nada más y nada menos que en el marco de la visita de la Fórmula 1 al Circuito de las Américas de Austin, Texas.