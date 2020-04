Entrega La Fiera cubrebocas al sector salud de Guanajuato

Lo prometido es deuda y el Club León hizo entrega de 5 mil cubrebocas a la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato.

Estos insumos fabricados con nanopartícula NBELYAX, 100 por ciento reutilizables y cuya durabilidad es de 10 días, serán repartidos a los profesionales de la salud que actualmente se encuentran atendiendo a pacientes sospechosos o confirmados por Covid-19.

Acompañado de “Garritas”, la mascota del conjunto esmeralda, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de salud en la entidad, fue el encargado de recibir este donativo.

“Quiero agradecer su generosidad por apoyar a todo el personal médico de las unidades del instituto de salud pública del estado de Guanajuato, estos cubrebocas nos van a servir mucho para los médicos, las enfermeras, para todo el personal de salud en general que estará atendiendo a las personas en los consultorios donde revisaremos a los pacientes de Covid”, manifestó Díaz Martínez.

Aprovechando el medio, también se hizo énfasis en el uso correcto de los cubrebocas, “si estos no son manejados adecuadamente pueden representar un riesgo, pero su uso no va a suplir un lavado frecuente de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta y reiterar que hay que quedarse en casa, el virus está circulando en el estado, tenemos transmisión comunitaria y el uso del cubrebocas no sustituye a las anteriores medidas de higiene”.

Finalmente, Díaz recalcó que “hoy todo suma, gracias al Club León, sé que ellos tienen una influencia importante en los habitantes del estado, arriba León y sino que vean la tabla”.

Cabe destacar que estos 5 mil cubrebocas son parte de un lote total de 15 mil que puso a disposición Grupo Pachuca, el resto se dividieron en los estados de Hidalgo y Zacatecas.