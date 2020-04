La Fiera vuelve a las canchas con eLigaMX

León, Guanajuato; 7 de abril del 2020.- La Fiera vuelve a las canchas, pero de momento sólo gracias a la magia de los videojuegos, con la recién anunciada eLigaMX.

Y es que para mitigar un poco la ausencia del futbol real, derivado de la pandemia de Coronavirus, la Liga MX y sus 18 clubes no se podían quedar atrás y así como lo han hecho las mejores competencias del mundo, en diferentes disciplinas, se optó por crear un torneo de eSports o videojuegos, que ofrezca una oferta de entretenimiento diferente para los aficionados.

El sistema de competencia sería el mismo de la liga, con 17 fechas y una liguilla, aunque con partidos de 12 minutos, en donde cada equipo del máximo circuito elegirá a sus representantes; en el caso de La Fiera, se presume que uno de esos sería el capitán Luis “El Chapo” Montes.

Cabe destacar que todos los encuentros serían televisados y las jornadas se desarrollarán de viernes a domingo, aunque no se descarta tener dobles fechas, en caso de que la actividad normal de la Liga MX pueda reanudarse pronto, una vez levantada la contingencia sanitaria en nuestro país.

En la jornada inaugural, León se toparía con los Gallos Blancos de Querétaro, duelo que tentativamente ha sido programado para el próximo domingo 12 de abril, en punto de las 14:00 horas. El resto de los juegos serían: Necaxa Vs. Monterrey, Cruz Azul Vs. Atlas, FC Juárez Vs. Chivas, Puebla Vs. América, Monarcas Morelia Vs. Toluca, Tigres. Vs. Atlético de San Luis, Pumas Vs. Pachuca y “Xolos” de Tijuana Vs. Santos.





