En medio del triunfo preocupa a Ambriz lesión del “Jefecito”

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Contento por un nuevo triunfo, pero sumamente inquieto ante la lesión de José Iván Rodríguez, así se fue Nacho Ambriz de tierras potosinas.

“Era importante ganar, sumar tres puntos porque la tabla esta muy pareja, les dije a los jugadores que era un partido complicado porque San Luis compite, va muy directo, pero lo hicimos muy bien, supimos manejarlo, encontramos un gol rápido y con un hombre más logramos hacer el segundo, la portería la dejamos en cero y satisfecho por el buen resultado que obtuvimos”, manifestó el timonel de La Fiera.

Respecto al problema con “El Jefecito” Rodríguez, quien debería reportar en las próximas horas con el seleccionado mexicano para el choque amistoso ante Guatemala, Ambriz ve complicado que su contención pueda estar listo para jugar con el Tricolor.

“No sé si realmente haya sido de cuidado, eso si me deja muy fastidiado, fue un tapón con un jugador de San Luis, no recuerdo quien, pero me inquieta mucho porque Iván perdería la oportunidad de ir otra vez a selección y también perdería continuidad con nosotros”.

Finalmente, Nacho resaltó el equilibrio que ha logrado encontrar en las últimas fechas y es que ya son siete juegos en los que León no permite gol, siendo la mejor defensa.

“Los primeros defensores siempre son los dos delanteros que ponemos, ese es el compromiso, ellos son los primeros que nos ayudan a presionar y a recuperar la pelota y atrás se está resolviendo bien, esa es la parte del equilibrio que he buscado”, aseveró.