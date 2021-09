En León no se confían pese al mal momento de los Pumas

Houston, Texas; 14 de Septiembre del 2021.- Ariel Holan, “domador” de La Fiera, reconoció que la versión de Pumas en el torneo de casa nada tiene que ver con lo que puede llegar a ser una intensa semifinal por la Leagues Cup.

“Pumas es un equipo que para este partido no tiene nada que ver su situación en la liga y nunca hay juegos fáciles, será un compromiso en el que se va a requerir el máximo de nuestros esfuerzos para sacarlo adelante y esperamos pasar a la final, claramente es un partido que se necesita y se quiere ganar, el rival también lo debe ver así, entonces ya veremos quien se impone”, manifestó el argentino.

La clave para ponerse a 90 minutos del título será “ajustar de acuerdo a las características del rival, esos detalles que por ahí te dan la posibilidad de incrementar la eficacia, todos los juegos te ofrecen dificultades diferentes e independientemente de cómo llega Pumas en el campeonato estos son partidos aparte, así que debemos mostrar más precisión para tomar decisiones correctas en el campo de juego”.

Por otra parte, Holan se mostró complacido por la evolución que ha enseñado su plantel en ya tres meses de trabajo, así que la intención es coronar un buen momento con el boleto a la final del certamen binacional.

“Siempre el ganar en el futbol será terapéutico, aunque no debería ser así porque esta es una actividad que como muchas otras en la vida diaria requiere de esfuerzo, dedicación y pasión, pero si logramos conseguir este objetivo me parece que el equipo tendrá muchas chances de lograr otras cosas importantes, de nuestra parte hay que tener los pies sobre la tierra, sabiendo que vamos construyendo una forma de juego y esto no solo es una idea del cuerpo técnico, es una idea de todos los que conformamos esta institución”.

¿HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA?

La llegada del huracán “Nicholas” a territorio texano ha complicado el itinerario de la escuadra esmeralda que tuvo que entrenar este martes en un campo de pasto sintético y tampoco pudo llevar a cabo el reconocimiento oficial de la cancha del BBVA Compass Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS y del Houston Dash de la NWSL.