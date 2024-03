Guanajuato busca ser semillero de nuevos campeones mundiales en boxeo

León, Guanajuato.-Si hay una disciplina en la que a México se le reconoce como una potencia es el boxeo, deporte que ha dado campeones mundiales a racimos, aunque de Guanajuato son pocos los ídolos que han surgido. Esa falta de figuras está por cambiar con la misión que emprende el promotor Michie Muñoz quien busca impulsar la formación, fogueo y proyección del talento local bajo el sello de Bajío Boxing Promotions.

El exboxeador mexicoestadounidense hace propia la misión de buscar prospectos y talento en la entidad con el fin de ofrecerles una oportunidad para que se desarrollen como peleadores de alto nivel, para ello trabaja en su formación como atletas, además de tocar puertas y buscar escenarios en los que pueda mostrarse la gente de Guanajuato.

“Ya son varios años al frente de Bajío Boxing que no es otra cosa más que una plataforma, una base para que los muchachos que van iniciando tengan un lugar donde empezar boxear, que se vayan formando y se vayan metiendo a la lona. Aquí les ofrecemos un espacio en el que puedan dar sus primeros pasos como profesionales”, resaltó Michie Muñoz.

LEYENDAS

Atrás ha quedado la época en la que surgieron titanes del ring como los leoneses Rodolfo ‘Chango’ Casanova y Jesús ‘Chucho’ Castillo, ambos campeones mundiales en peso gallo. Celaya fue cuna de Germán Torres quien alcanzó el cetro mundial en el peso mosca. Después de ellos se han dado chispazos con pugilistas como Robinson Castellanos y en últimas instancias el leonés, Jair ‘Kaiser’ Valtierra.

“Que sean pocos los campeones que ha tenido Guanajuato no significa que no haya buenos peleadores, por el contrario yo he visto muy buenos chavos, gente lo tiene todo, pero no las oportunidades suficientes para mostrarse y pega más duro el hambre y la necesidad que los guantes, entonces muchos dejan el boxeo por meterse a trabajar, buscar algo más estable y dejan de lado su sueño. En Bajío queremos ser ese hombro en el que se puedan apoyar los nuevos talentos”, subrayó Muñoz Zavala.

TRABAJO

Al frente de su propia organización de boxeo, el ahora promotor de 42 años se ha hecho de una camada de pugilistas que se han agremiado a Bajío Boxing, promotora que en 2023 realizó un serial se siete funciones profesionales en las que se debutaron varios jóvenes y otros afianzaron su paso en el boxeo de paga.

“Sin duda que el 2023 fue uno de nuestros mejores años como organización, hicimos peleas en varias partes, probamos a varios de nuestros guerreros y eso les permite que sean vistos por otras organizaciones. Esto nos da muestra de que la gente pide boxeo y eso nos deja la vara alta para superar el número de fechas en este 2024, viene mucho trabajo, viene mucho boxeo”, añadió el promotor leonés.

Entre la baraja de atletas firmados por la organización leonesa está el representante de la ciudad zapatera, Juan “El Marro” Rocha (8-1-1, 3 KO 's) quien tiene por delante una pelea en Venezuela. Otros son el irapuatense Jorge Ibarra (6-3) y el sonorense Clemente Mora (0-0-2). En el pugilismo femenino, está Guadalupe “La Fiera” Atilano, actual campeona peso gallo de la ABO.

También se busca nutrir una legión extranjera entre la que se encuentran los colombianos Ibran ‘El Asesino’ Retamozo (16-0, 12 KO 's) y Manuel ‘Finito’ Rangel (12-0-1, 4 KO' s).

Resaltar que el proyecto a desarrollar en este 2024 inició en San Francisco del Rincón con la función Boxeo de Gala XII en la que se tuvieron nueve peleas profesionales con talento “guanajua”, rivales de otras entidades y una tercia de boxeadores de los Estados Unidos. El siguiente paso está en organizar otras nueve funciones en diversas localidades como León, San Felipe y fuera de Guanajuato.

En números…

16 años de carrera tuvo Michie Muñoz

28 triunfos tuvo como boxeador profesional, 19 fueron nocauts

10 años suma como promotor de Bajío Boxing Promotions

10 a 12 funciones profesionales se busca organizar en 2024

10 peleadores son los que se busca sumar a Bajío Boxing