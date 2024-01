Escuelas de Inicio al Deporte reportan récord en el número de alumnos

León, Gto.- El regreso a las actividades de las Escuelas de Inicio al Deporte de COMUDE León se dio en grande ya que se alcanzó una cifra récord en el número de usuarios en más de 30 disciplinas que son impartidas en las ocho unidades deportivas de León.

Tras el periodo vacacional de invierno, las Escuelas de Inicio abrieron registros y retomaron sus labores desde el pasado 8 de enero. Para este nuevo periodo se alcanzó una cifra récord con 7 mil 208 registros distribuidos en los 37 deportes que se ofertan en este programa de introducción y desarrollo deportivo.

La natación es el deporte que mayor demanda tiene con un total de 4 mil 514 alumnos, cifra que abarca el 63 por ciento de la matrícula de usuarios que registró la COMUDE León al inicio de este 2024.

En la deportiva Enrique Fernández Martínez se tiene un padrón de 3 mil 69 personas que acuden de lunes a viernes, este número reporta un importante crecimiento ya que en 2023 se registraron 2 mil 526 usuarios. Por su parte, en la unidad Antonio ‘Tota’ Carbajal se abrió el semestre con mil 455 alumnos en natación.

Resaltar que las ocho deportivas que administra el ente paramunicipal cuentan con varias actividades de acuerdo con su naturaleza, instalaciones o mobiliario específico que se requiere para su práctica.

En la Deportiva del Estado están disponibles deportes y actividades recreativas como futbol, box, ajedrez, atletismo, tenis, karate do, parkour, yoga, wu shu-kung fu, voleibol, triatlón, clavados, polo acuático y nado sincronizado.

También se cuenta con ballet, gimnasia artística, rítmica y aeróbica; gimnasio con actividades de fitness, entrenamiento funcional, pilates. De manera recreativa se puede acudir a belly dance, tai chi chuan, combat fitness, zumba, stretching y salsa.

Además de natación, la unidad Antonio ‘Tota’ Carbajal, cuenta con escuela de baloncesto, box, futbol y porteros, voleibol, gimnasia artística, yoga y artes marciales como el kung fu y wushu.

En la deportiva Jesús Rodríguez Gaona atiende usuarios en gimnasia, futbol y tae kwon do; en Parque del Árbol se practica box, futbol, tae kwon do. Por su parte en la unidad Luis I. Rodríguez ya se imparten clases básquetbol, box, futbol, tae kwon do, voleibol, gimnasia artística y rítmica.

Finalmente, en las deportivas Nuevo Milenio y Parque Chapalita se cuenta con deportes de gran popularidad como futbol, boxeo y baloncesto. En el Parque Extremo Las Hilamas se atiende boxeo, taekwondo y de manera exclusiva tiene la escuela de escalada deportiva.





