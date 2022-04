En Coapa no se ponen techos según Fernando Ortiz

Ciudad de México.- Con cinco triunfos en fila y seis fechas sin perder, Fernando Ortiz y las Águilas del América siguen volando rumbo a un repechaje que hace cuestión de un mes parecía una aspiración lejana.

“Hemos encontrado una dinámica de juego, un estilo, una forma, hoy los jugadores creen en este sistema, están convencidos de lo que se hace en la semana, entendieron la situación que estaban pasando y ahora están en un momento satisfactorio, saben y entienden que ahora tenemos otra final el sábado contra un rival (Tigres) que está por encima y como lo digo siempre, este es el club más grande y aquí solo se tiene que salir a ganar”, apuntó “El Tano” después del triunfo contra León.

Fotos: Luis Garduño | Esto

Fiel a su forma de ver el futbol y la vida, el argentino indicó que en Coapa no se ponen techos, ya que hacerlo es “ponerse un límite, entonces no lo miro así, si miro el ir partido tras partido, los chicos siguen creciendo con el trabajo y eso se ve reflejado fechas tras fecha y no podemos pensar más allá, lo importante es que los muchachos viven el día a día y si vienen logrando cosas importantes es por mérito suyo”.

En este mismo sentido, Ortiz agregó que “he tratado de decirle a los jugadores que vivan el momento, es inevitable ver la tabla por la cual arrancamos y donde estamos hoy, al día siguiente de cada partido les hago ver la realidad que vivián hace un mes y si ellos intentan bajar los brazos o el ritmo saben que iremos nuevamente para atrás”.

Y luego de que el duelo ante La Fiera se fue acomodando con las expulsiones, el ex zaguero central no restó méritos al esfuerzo que realizó la escuadra esmeralda, que incluso tuvo una que otra oportunidad de empatarlo, en algo que reconoció se debe mejorar.

“León tuvo para convertir e igualar, es un equipo que está haciendo un torneo todavía para calificar y siempre digo que cuando ganas hay detalles mínimos a corregir y esas situaciones que nos crearon es algo que no debemos permitirnos, pero somos conscientes que el rival también juega y no hay que quitarle méritos”.

Finalmente, de si Tigres será el parámetro idóneo para medir que tanto han evolucionado los azulcremas, el pampero sostuvo que “desde el momento que tomamos al equipo todos los partidos han sido importantes, cada juego es una final, no importa si es Monterrey en su momento o ahora León, así se ha entendido y así se ha trabajado para estar en esta racha positiva y ahora habrá que trabajar más para ese duelo del sábado”.