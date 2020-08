Empate ante Juárez no desagrada a Nacho Ambriz

León, Guanajuato.- Para el estratega esmeralda, el empate a ceros contra Juárez es un resultado que no desagrada del todo ya que se rescató un punto en un partido donde no se tuvo el mejor de los desempeños y en el que sufrieron la desventaja numérica.

“Al final con un hombre menos, no perdimos, los dos equipos tuvimos pocas ocasiones de gol pero no concretamos. Con un hombre menos nos defendimos muy bien, fue un partido medio soso, al final rescatamos un punto”, señaló Ambriz.

Momentáneamente líder general con 11 unidades, el técnico zapatero reconoció que la cosecha de unidades entra en la planeación que tenía para la primera parte del Guard1anes 2020, aunque sí afinará el planteamiento ofensivo

“Dentro de los que buscábamos estamos debajo por dos puntos, tenemos once buscábamos 12 o 14. El equipo todavía no encuentra esa finura, creo que tengo que tener la cabeza fría, pensar qué mejorar en la parte ofensiva, estamos muy cortos en la parte ofensiva, acoplar lo más rápido posible a algunos jugadores”, comentó Ambriz.

Una vez más, La Fiera tuvo que adaptarse a las ausencias por casos positivos de Covid-19, ante la continuidad de infectados, reconoció que buscará la razón por la que siguen dándose contagios en su plantilla.

“Es una situación complicada, no los podemos tener todo el día con nosotros, el riesgo está muy fuerte, algo tenemos que revisar, platicarlo muy afondo porque ya son varios los que nos han dado positivo, algo se nos está escapando que no nos permite tener al once ideal para el partido”, finalizó el domador esmeralda.

Luego de siete fechas, Club León suma 11 unidades, cosecha de tres triunfos, dos empates y una derrota.