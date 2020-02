Emociona a Richey tener un fin de semana perfecto en León

León, Guanajuato; 27 de febrero del 2020.- Brian Richey lo toma con mesura, ha tomado la punta de El Bosque México Championship, pero al evento todavía le resta mucha cuerda.

“No puedo festejar nada, si ha sido un gran día pero solo eso, estoy jugando muy enfocado y eso me deja tranquilo, pero todo puede pasar, estamos compitiendo en un nivel muy alto donde un error te puede costar caro, el mismo campo parece que no te perdona una desconcentración y eso me pasó al final, así es este juego”, manifestó Richey.

El estadounidense parecía que cerraba la ronda uno libre de bogey, hasta que en la bandera nueve llegó el fallo, “la salida fue buena, al centro del fairway, hasta ahí perfecto, sólo que vi tan cerca el green que cuando lo ataqué la pelota no frenó, el campo ahí estaba duro y por no conocer esa situación pasó eso, pero está bien, ya veremos que mejorar”.

Brian desea tener un fin de semana que raye en lo perfecto y es que una victoria en suelo azteca, lo acercaría al gran sueño que es conseguir la tarjeta del PGA Tour en 2021.

“Acá ganas un evento y estas casi del otro lado, parece bueno, se dice muy sencillo, pero hay que mantenernos, como lo dije esto es de estar concentrado, enfocado, no ver mucho lo que hacen los demás, sino estar siempre analizando tu juego, ir fuerte a pesar de todo”.

El egresado de Florida del Sur juega su tercer torneo del año, previamente no libró el corte del Panamá Championship, en tanto que en el Bogotá Championship ocupó el sitio 64 con 282 golpes totales, 1 bajo par.