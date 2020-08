Emmanuel Gigliotti no se alarma por la falta de gol del León

León, Guanajuato.- No sólo León trae la pólvora mojada luego de tres fechas en el Guard1anes 2020, Emmanuel Gigliotti, refuerzo que vino a apuntalar la zona ofensiva, tampoco ha podido estrenarse como goleador del conjunto verdiblanco.

El problema es que “El Puma” arrastra una sequía desde que estuvo con los Diablos Rojos del Toluca y en donde sólo consiguió nueve anotaciones en 34 compromisos de liga.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Otra lesión de rodilla manda a Denisse Valdez al quirófano

“Me siento bien, por supuesto quiero que gane el equipo, quiero convertir, ojalá se dé la próxima jornada y ahora hay que ir a Pachuca por esos tres puntos, así que a como es el futbol no hay tiempo para descanso ni lamentos, hay que trabajar para lo próximo”, señaló el ex futbolista de Boca Juniors, San Lorenzo, Colón, Independiente, entre otros.

Gigliotti ha sido titular en los juegos frente a Monterrey y Cruz Azul, desafortunadamente no ha encontrado las redes enemigas y tampoco ha mostrado algo diferente a lo que en su momento llegó a enseñar su paisano Leo Ramos, quien hoy en día sigue trabajando con el equipo, pero no es tomado en cuenta por el estratega esmeralda Nacho Ambriz.

CERO EXCUSAS

El atacante argentino coincidió con su técnico de que la derrota ante La Máquina no se puede achacar a las ausencias que tuvo León por culpa del Covid-19.

“Me parece que no hicimos un mal partido, faltó por ahí el último pase, pero a mi me gustó como se jugó, luego sabemos que esto le va a ir sucediendo a todos los equipos, en este caso les tocó a tres compañeros (Navarro, Mena y Sosa) que venían jugando, pero a cualquier equipo le puede suceder, son ausencias que se pueden sentir y la verdad es que no siento que fuimos inferiores a ellos (Cruz Azul)”.

León permaneció en la Ciudad de México y desde ahí se trasladará este lunes a la Bella Aiora para jugar la jornada doble frente a los Tuzos del Pachuca.

Tras disputar la fecha 3 del torneo #Guard1anes2020, nuestro equipo permanece en la Ciudad de México.



Mañana viajará rumbo a Pachuca para enfrentar la jornada doble ante @Tuzos.



¡Vamos Fiera! 🦁 ¡Por lo que viene! pic.twitter.com/OOxMnpsil2 — Club León (@clubleonfc) August 9, 2020

En Números…