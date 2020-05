Elihu Bocardo promete goles y triunfos en Liga TDP

Elihu de Jesús Bocardo cerró la fase regular de la Liga TDP como líder de goleo del Grupo 9, el siguiente reto para el atacante y el Atlético Leonés será disputar la Liguilla, instancia que confían en sortear con éxito y luchar por el ascenso a Liga Premier.

Originario de León, Jesús Bocardo cerró su cuenta personal en 16 anotaciones, cifra con la que fue el mejor artillero del Grupo 9 de la Liga TDP, sobre este logro agradece la labor de su equipo.

“Fue algo que yo me propuse a principios del torneo, ser un goleador y de los mejores, pero no todo el mérito es mío, es de todo el equipo, mis compañeros que partido a partido se esforzaron, aunque reconozco que estoy inconforme porque me quedé con ganas de más, cancelaron algunas jornadas y pude haber hecho más”, comentó el delantero para El Sol de León.

Ante la contingencia sanitaria por Covid-19, la Liga TDP decidió cancelar las últimas siete fechas del Grupo 9 y disputar la Liguilla una vez que las autoridades permitan las actividades. Sobre el retorno a las canchas, señala que todos los equipos llegarán mermados.

“Por la cuarentena cada jugador está entrenando en casa, eso es con todos lo equipos, nosotros podríamos llegar en una buena condición física, pero en lo táctico estaremos algo reducidos, no solamente nosotros, sino todos lo equipos, la pausa puede perjudicar a todos”, agregó Jesús Bocardo.

Con la mira en la Liguilla, Bocardo Benavides, se despreocupa por la aparente presión que tendrá como delantero para demostrar su valía en la cancha “Sé que la responsabilidad es mayor, porque como líder anotador esperan más de uno, pero me siento muy emocionado de seguir demostrando de que soy capaz”, dijo el leonés.

Inspiración hechicera

A diferencia de años anteriores, la ciudad cuerera se quedó con una sola franquicia en Tercera División, ahora Atlético Leonés es el único exponente zapatero, a esta responsabilidad se suma la inspiración que tiene del los Brujos de San Pancho, equipo al que llegaron a enfrentar y ahora juega en la Liga Premier.

“Ser el único equipo de León nos motiva, queremos dejar el nombre de la ciudad muy alto, soñamos con ascender a Liga Premier, así como lo hicieron los Brujos que subieron la temporada pasada, pensar en lo que lograron ellos y que tú alguna vez los enfrentaste y que hasta les ganaste o te vencieron pues nos mueve, porque son un ejemplo de que se puede lograr” finalizó el Jesús Bocardo.

