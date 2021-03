El sueño del bicampeonato no termina aun para Nacho Ambriz

Ciudad de México, México; 6 de marzo del 2021.- León mejoró, maniató por ciertos lapsos a un protagonista del torneo como lo es América, pero ni eso fue suficiente para cortar la mala racha, pese a ello, Nacho Ambriz salió tranquilo al reconocer que su equipo volvió a mostrar personalidad en la cancha.

“Subimos a 70 u 80 minutos donde el equipo estuvo bien, nos apoderamos de la pelota, los metimos en su cancha y por ahí la fortuna que no estamos teniendo, pero me quedo con la sensación de que el equipo vuelve a mostrar personalidad, de que hay posesión de la pelota, está claro que no ganamos, pero estoy seguro de que esta situación muy pronto vamos a poder revertirla”, manifestó el “domador”.

Los esmeraldas no bajan los brazos, pero si desean mantener sus aspiraciones por continuar en la defensa de la corona “deberemos corregir detalles tácticos, pero ahorita el trabajo más fuerte será en lo mental, les he dicho a los jugadores que no quiero caras tristes, necesito que el equipo se relaje, que vuelva a disfrutar de jugar al futbol, ahora se hizo por varios minutos, pero también es cierto que ya son varias derrotas, aunque si el equipo volvió a mostrar ese futbol alegre es un buen indicio”.

“Matemáticamente no estamos fuera, claro que ahí está la exigencia por ganar, nos quedan bastantes puntos y vamos a pelearla a muerte, entiendo que tenemos la participación en Concachampions que es una espinita clavada, pero mientras no estemos fuera de posibilidades la liga la vamos a seguir luchando”, agregó Ambriz.

Finalmente, el timonel verdiblanco no ahondó mucho en las polémicas del arbitraje y el VAR, sobre todo en aquella carga por la espalda a Joel Campbell al comienzo del complemento y que bien pudo haberse revisado en el monitor.

“Del arbitraje no hablo, son situaciones del futbol donde ahora hay gente que ayuda de arriba, para el árbitro es complicado decidir en el momento justo, pero tampoco trasciende ya que en los últimos minutos del juego perdimos”, concluyó Nacho.