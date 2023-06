“El Camarón” Rodríguez es bicampeón del Jalisco Open en el PGA Latinoamérica

El Salto, Jalisco.- José de Jesús “El Camarón” Rodríguez vive en idilio con la cancha del Atlas Country Club. Por segundo año consecutivo, el golfísta guanajuatense se proclamó campeón de Jalisco Open, evento correspondiente al PGA Latinoamérica.

Luego de una temporada con flojos resultados en el Korn Ferry Tour, donde solo ha podido superar cuatro cortes en 12 eventos disputados, este resultado le representa al nacido en Irapuato un bálsamo de cara a la cita tan importante que se le viene como lo es su incursión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.

El putt para par que le aseguró a @elcamaronrdgz su SEXTO triunfo en PGA TOUR Latinoamérica.



The par putt that secured José de Jesús Rodríguez his sixth PGA TOUR Latinoamérica title. #JaliscoOpenGDL 🏆🇲🇽 pic.twitter.com/jAOpJ8jxlI — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 25, 2023

Pero antes de ese compromiso, Rodríguez sabía de la importancia que tenía recuperar su mejor golf, fue así que durante todo el fin de semana se dio las chances y cuando su liderato corrió cierto peligro en la última jornada, nuevamente apareció ese “Camarón” de juego enfocado y acertado que, todavía el año pasado, lo metió entre los mejores 52 de la gira de ascenso al PGA.

El también profesional del Club Santa Margarita registró cuatro rondas de 66, 68, 65 y 65 impactos, de esta manera, terminó firmando una tarjeta acumulada de 264 golpes, 20 por debajo del par de campo, tres strokes menos que su más cercano perseguidor, el estadounidense Evan Knight, quien peleó sus posibilidades hasta el green del 18.

En su salida final, José de Jesús se fue libre de bogeys y por el contrario, embocó birdie en los hoyos 3, 6, 8, 10, 13 y 15, dos de esos siendo de pares 5. Cabe destacar que tan perfecta fue su actuación que hasta se dio el lujo de tirar el sábado un hoyo en uno en el 14, un par 3 de 211 yardas de distancia. Ese fue el décimo séptimo hole in one en la carrera del fresero, recordando que hace un mes, había concretado otro en el Knoxville Open.

El mexicano @elcamaronrdgz termina con una ronda final de 65 golpes para defender con éxito su título en el #JaliscoOpenGDL 🔥



Mexico’s José de Jesús Rodríguez fired a final-round 65 to successfully defend his title at the Jalisco Open Guadalajara. pic.twitter.com/MNelI1girv — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 25, 2023

Con esta son ya seis victorias para “El Camarón” en el tour latino, toda vez que en 2013 conquistó el Colombian Classic y el Roberto De Vicenzo Invitational en Argentina, en 2017 se echó a la bolsa el Colombia Open y el Abierto de Paraguay, mientras que en 2022 se convirtió en el primer ganador del Jalisco Open.

Otros guanajuatenses en acción fueron los originarios de León, Luis Gerardo Garza y Diego Córdova. En el caso de Garza Morfín, se ubicó onceavo con 275 golpes, 9 abajo, en tanto que Córdova se quedó fuera del corte con 141 tiros, 1 abajo.

La campaña 2022-2023 del PGA Latinoamérica bajará el telón del 29 de junio al 2 de julio con el Bupa Tour Championship a desarrollarse en Tulum, Quintana Roo.

PGA Latinoamérica

Jalisco Open

Resultados Finales

Golfísta Par Golpes 1 José Rodríguez (MEX) -20 264 2 Evan Knight (EUA) -17 267 3 Álvaro Ortiz (MEX) -14 270 T4 Andrew Alligood (EUA) -12 272 T4 Myles Creighton (CAN) -12 272 T11 Luis Garza (MEX) -9 275 - Diego Córdova (MEX)* -1 141





* No superó el corte

En Números