Buen fin de semana para golfistas “guanajuas” en torneos de la PGA

León, Guanajuato.- En el que hasta ahora ha sido su mejor resultado como integrante del PGA Latinoamérica, el golfista leonés Luis Gerardo Garza completó el top 10 del Colombia Classic desarrollado en la cancha del Ruitoque Golf & Country Club de Bucaramanga.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Garza Morfín firmó una tarjeta acumulada de 266 golpes, 14 por debajo del par de campo y en su último recorrido embocó birdie en los hoyos 3, 4, 7, 14 y 18, este último siendo de un par 5, al tiempo que sus bogeys los registró en las banderas del 13, 16 y 17.

Otro nacido en la capital cuerera que logró colarse a las rondas decisivas fue Diego Córdova, concluyendo vigésimo cuarto con 270 impactos, 10 bajo par y empatado con los estadounidenses Anthony Paolucci, Austin Squires, Daniel Hudson, Ben Sigel y Christophe Stutts, al igual que con el escocés Andrew Gibson, el canadiense Blair Bursey y el capitalino Aaron Terrazas. Fue apenas el segundo corte superado por Córdova en la temporada, recordando que el primero lo había hecho en el Termas de Río Hondo Invitational en Argentina, donde quedó situado en vigésimo noveno lugar.

Diego Córdova.

También te puede interesar: Compleja aparición de Lizeth Rueda en triatlón internacional en Italia

Para el siguiente fin de semana, Luis Gerardo y Diego se mantendrán en suelo cafetalero para disputar el Inter Rapidísimo Golf Championship en el Club El Rincón de Cajica de Bogotá.

🚨ACE ALERT🚨@elcamaronrdgz makes a HOLE-IN-ONE on the 200-yard eleventh with a 5-iron. He is currently T16 (-4) @visitknoxopen. pic.twitter.com/AM12yrqdwZ — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) May 26, 2023

HOYO EN UNO DEL “CAMARÓN”

Tras ganar hace unos días la octava etapa de la Gira Mexicana en Morelia, el irapuatense José de Jesús “El Camarón” Rodríguez volvió a la actividad en el PGA Korn Ferry Tour y de que forma, con un espectacular hoyo en uno y dejando atrás una racha de cuatro eventos sin ir más allá de los primeros 36 hoyos.

José de Jesús “El Camarón” Rodríguez.

Rodríguez acabó vigésimo tercero el Knoxville Open con 272 tiros, 8 abajo y su hole in one lo efectuó durante la segunda ronda en el hoyo 11, un corto par 3 de 197 yardas de distancia. Cabe destacar que el fresero jamás había hecho hoyo en uno en la gira y ahora, tras ir retomando su mejor juego, afrontará del 1 al 4 de junio el UNC Health Championship en Raleigh, Carolina del Norte.