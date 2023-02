Echan la casa por la ventana, figuras de la lucha libre llegan a Toffymanía V

León, Guanajuato.- Echando la casa por la ventana y celebrando su quinto aniversario, Toffy’s Lucha Libre presenta cartel de lujo para “Toffymanía V”. Entre las figuras del encordado confirmadas para participar están Villano III Jr y Octagón Jr, ambos dejaron de lado la formalidad y calentaron los ánimos intercambiando golpes en plena rueda de prensa.



La magna función se organiza para conmemorar la fundación de la organización leonesa que ha venido a refrescar a la lucha libre local presentando nuevos personajes locales en alianza con la AAA. La cita es el próximo 26 de febrero en el Palenque de la Feria León.

El cartel se integra por seis batallas, en la estelar se presentan Pentagón Jr en mancuerna con Octagón Jr, dupla que se enfrenta con Arez y Villano III Jr. Durante la presentación, Octagón Jr amenazó al integrante de la dinastía Imperial lo que desató una bronca entre ambos gladiadores.

“Esta máscara sí es, es la que tiene más peso, él (Villano III Jr) es una desgracia para tu familia, mancha el legado que hicieron sus parientes, si tiene el valor para enfrentarme sobre el ring lo lamentará, aquí en León lo voy a hacer sufrir y el público lo va a gozar”, comentó Octagón Jr, en charla para el Sol de León.

“En cualquier lugar en donde nos hemos enfrentado te he hecho sangrar, te he humillado y aquí en Toffymanía V no será la excepción, la gente verá que soy mejor que tú, te haré pedir perdón”, respondió el hijo del legendario Villano III.

Rivales en grandes escenarios como la AAA o IWRG, ambos personajes dejaron abierta la posibilidad de realizar en la capital zapatera una futura apuesta de máscara vs máscara.

ESTRELLAS LOCALES

Entre las figuras locales presentes en Toffymanía V está la “Jauría Latina” que integran Latin Star y los Lion Dog I y II, este tridente llega al clímax de su rivalidad con los Payasos Pura Santa de Tepito con una lucha por el Campeonato de Tercias Toffys.

Otro duelo de lujo es el regreso a tierras cuereras de la Nueva Generación Dinamita: Sansón, Cuatrero y Forastero se cruzan sobre la lona a Fresero Jr., Demonio Infernal y un luchador sorpresa.

En Torneo Aéreo se enfrentan simultáneamente Hijo del Vikingo, Flamita, Mistezys Jr., Arcángel y otro sorpresa. Otro regreso de alarido es el de la “Puerquiza Extrema”: Pig Destroyer, Pig Destructor y Pig Pool vuelven ante Cholo Style, Cíclope y Fuerza K9 Jr. También están confirmados Lady Shani, Sexy Star, Yoker, La Hiedra, Lady Maravilla, Ciclópe Jr, Lady Princess.