Donovan Carrillo tiene agenda lista rumbo a Bejing 2022

Confirmada la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el patinador Donovan Carrillo y su entrenador Gregorio Núñez trazan el camino a recorrer como preparación previa.

Carrillo Suazo obtuvo una histórica plaza para México en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Estocolmo 2021, certamen que otorgó 24 cupos directos a Beijing 2022. Luego de realizar las pruebas de programa corto y largo, el representante mexicano terminó en el sitio 20 consiguiendo así el boleto.

“El resultado de esta competencia no es consecuencia de ayer a hoy, para poder llegar a este resultado tuvimos que pasar muchos años. Estar clasificado a Juegos Olímpicos me hace sentir muy feliz, no solo por mi resultado, sino para que México voltee a ver otros deportes, que vean que los mexicanos somos capaces de hacer muchas cosas mientras dediquemos el tiempo y esfuerzo”, resaltó Donovan Carrillo para El Sol de León.

Originario de Zapopan, Jalisco, Donovan Carillo tiene a la ciudad de León, Guanajuato como segunda casa, desde hace varios años radica y entrena en la Perla del Bajío, ahora que tiene la plaza olímpica inicia una nueva fase de preparación fuera de México.

“Para septiembre pensamos ir a la Nebelhorn Trophy en Oberstdorf en Alemania, este evento es el preolímpico, ahí se otorgan los últimos pases, aunque ya tengo la plaza, pienso asistir ya que es una competencia de gran nivel”, comentó el patinador.

Donovan Carrillo incursionó en el patinaje desde los nueve años, uno de sus primeros referentes en esta disciplina fue el ruso Yevgueni Pliúshchenko, actualmente tiene como ejemplo al español Javier Fernández, multicampeón de Europa.

Triunfo compartido

Como responsable de la carrera deportiva de Carrillo está el entrenador Gregorio Núñez quien lo ha dirigido más de una década. Sobre la obtención de la plaza olímpica reconoce destaca que abrirá una puerta para el patinaje en México

“Se está materializando todos esos años de trabajo, esfuerzo y dedicación de parte de los dos, ahora culmina en unos Juegos Olímpicos, esto permitirá darle proyección, una apertura a mucha gente que desconocía este deporte, puede llevar a desarrollar aún más el patinaje en nuestro país”, comentó ‘Goyo’ Núñez a El Sol de León.

El entrenador adelantó parte de la agenda de preparación, para abril viajan a Miami y Colorado Springs, Estados Unidos donde sostendrán una serie de entrenamientos, en mayo parten a Francia para un campamento de cuatro semanas y entre junio y julio se concentrarán en Rusia. Los Juegos Olímpicos de Beijing se desarrollarán en febrero de 2022.