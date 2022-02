Donovan Carrillo nominado al “Momento más Memorable” de Beijing 2022

Donovan Carrillo sigue recogiendo elogios por todos lados y ahora, el radicado en León, figura dentro de la terna al “Momento más Memorable” de los Juegos Olímpicos Invernales Beijing 2022, esto en lo que concierne al patinaje artístico.

Con un puntaje de 79.69 en el programa corto, Carrillo se convirtió en el primer latinoamericano en avanzar al evento libre donde se repartieron las medallas. Al final, el pupilo de “Goyo” Núñez se quedaría en la vigésima segunda posición tras alcanzar las 218.13 unidades, en el que sin duda fue un resultado por demás histórico.

Asimismo, el nacido hace 22 años en Zapopan, Jalisco, pero cuya carrera deportiva la ha forjada en una pista de hielo de un conocido centro comercial de la capital cuerera, se colocó como el cuarto patinador mexicano que incursiona en una justa olímpica, uniéndose a nombres como los de Diana Encinas, Mayda Navarro y Ricardo Olavarrieta, quien estuvo presente en las ediciones de Calgary 1988 y Albertville 1992.

Además de Donovan, otros que también buscan adjudicarse dicha distinción, según la Unión Internacional de Patinaje (ISU), son: la rusa Anna Scherbakova, quien a sus 17 años se quedó con el metal áureo en la prueba individual y opacando lo hecho por su compatriota Kamila Valieva; el estadounidense Nathan Chen, ganador del oro con una rutina que rayó en la perfección e inspirada en “Rocket Man” de Elton John; el japonés Yuzuru Hanyu, primero en intentar un cuádruple axel en una final olímpica; los chinos Wenjing Sui y Cong Han, ganadores en pareja, así como los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, campeones del evento de danza.

.@DonovanDCarr making ⛸ history for Mexico. 🇲🇽



His country’s first Olympic figure skater for 30 years!



He’s shown hard work and national pride at its very best.



Add a ❤️ in the comments to show your support for Donovan! 👇#UpAgain #Olympics #Beijing2022 #FigureSkating pic.twitter.com/ca7LMUEP5k — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 21, 2022

El público decidirá al ganador a través de su voto que se puede realizar en la página oficial de la ISU. El proceso es bastante sencillo, basta con hacer “clic” en la foto del o los deportistas elegidos y llenar un pequeño formulario de datos personales.

Por lo pronto, Donovan Carillo ha vuelto a los entrenamientos de cara al Campeonato Mundial de la especialidad que se celebrará del 21 al 27 de marzo en Montpellier, Francia.